Играй с кауза: В събота популярни личности участват в благотворителен гейминг турнир в подкрепа на българското образование

Тази събота между 14:00 и 20:00 ч. актьори, спортисти, журналисти и популярни личности ще се включат в благотворителен гейминг футболен турнир, който превръща играта в кауза, а дарителството – в преживяване. Сред участниците са Владимир Николов, Филип Буков, Боряна Братоева, Китодар Тодоров и Стефан Попов – Чефо. Повече за участниците и инициативата може да прочетете на специално създадения сайт https://otborbuditeli.bg/ .Под мотото „Будителството е колективна игра“ инициативата цели да подкрепи българското образование и да покаже, че будителството днес не живее само в книгите – то е в действията, в споделените ценности и в готовността да играем заедно за по-добро бъдеще. По време на турнира едни от най-почитаните български будители ще се „завърнат“ – този път на футболния терен – за да предадат посланието си към младата аудитория по нов, вълнуващ и достъпен начин.Благотворителният футболен гейминг турнир ще се проведе на 22 ноември (събота) и ще бъде излъчен на живо онлайн в Twitch и YouTube, така че всеки може да се включи – като зрител, поддръжник или дарител. Всеки, който се регистрира на сайта до тази дата, ще получи линк към 6-часовия стрийм на живо.Участниците ще се състезават, обединени не само от страстта към играта, но и от мисията да помогнат на всяко дете в България да има достъп до качествено образование.По време на турнира ще тече онлайн дарителска кампания – както в стрийма на Twitch, така и на страницата на инициативата: https://otborbuditeli.bg/.Всички набрани средства ще бъдат вложени в обучение и професионално развитие на учители и директори чрез програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Досега над 160 училища са преминали или преминават през двугодишната програма, която прави учебния процес по-ангажиращ, а учениците – по-мотивирани и отговорни.Всеки може да се присъедини към „Отбора на будителите“ по няколко начина:Чрез покупка на специално създадена футболна тениска за турнира (налична онлайн в платформата на инициативата);Чрез дарение на платформата на „Заедно в час“ → https://otborbuditeli.bg/Като подкрепи своя любим отбор и гледа на живо онлайн в YouTube и Twitch на 22 ноември.„Осъществяваме тази кампания, за да покажем на хората, че темата за будителите винаги е актуална и всички ние можем да подкрепяме по свой начин съвременните будители - учителите. Подкрепата на кауза, свързана с образованието и развитието на българските деца, може да промени техните животи към по-добро и да им помогне да имат бъдещето, което заслужават и което ние като общество сме отговорни да им осигурим. Благодарни сме на всички, които застанаха зад каузата и се припознаха в нея.“ - споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на „Заедно в час“.„Заставаме зад кампанията „Отбора на будителите“, защото вярваме, че будителството днес е колективна игра, действие, в което всеки може да се включи. Футболният гейминг турнир е съвременен начин да предадем посланието, да заговорим на езика на младите и да ги въвлечем в каузата. Създадохме тениска на „Отбора на будителите“, която е символ на съпричастност и начин да „влезеш“ в отбора, за който играят Ботев, Левски, Райна Княгиня и още обичани от българите будители,“ ​ допълва Весела Апостолова, главен изпълнителен директор на Publicis Groupe България.Инициативата „Отбора на будителите“ се осъществява в партньорство с творческата и организационна подкрепа на Publicis Groupe България. Технологичен партньор на компанията е TDB Play – компания, специализирана в гейминг и електронни спортове.