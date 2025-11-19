Schneider Electric отчита силен напредък по програмата за устойчиво развитие през третото тримесечие

Schneider Electric отчита силен напредък по програмата за устойчиво развитие през третото тримесечие
Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обявява своите нефинансови резултати за третото тримесечие на 2025 г. и потвърждава напредъка си по програмата Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021 – 2025. Преди последното тримесечие на годината компанията отчита резултат 8,52 от 10, което показва плътно доближаване до годишната цел от 8,80.

Едно от ключовите постижения през тримесечието е предсрочното приключване на инициативата Zero Carbon Project, която постига средно 53% намаление на CO₂ емисиите в дейността на водещите доставчици – и така изпълнява  поставената цел за 2025 г. преди крайния срок. Проектът подкрепя над 1000 доставчици чрез индивидуални пътни карти за декарбонизация, техническо обучение и насоки за използване на възобновяема енергия.

Напредък по ключови индикатори на SSI:

·        Декарбонизация: От 2018 г. насам чрез своите продукти и решения Schneider Electric е помогнала на своите клиенти да спестят и избегнат 792 милиона тона CO₂. Това приближава компанията до целта от 800 милиона тона до края на 2025 г. По време на Седмицата на климата в Ню Йорк, която се проведе по-рано тази година, компанията обяви разгръщане на усилията си за декарбонизация по Обхват 3, включително по-активна работа с доставчици и нови партньорства. Инициативите са насочени към ускорено намаление на емисиите по цялата верига чрез дигитални инструменти, използване на възобновяема енергия и насърчаване на кръговата икономика.

Паралелно с това устройството AirSeT на Schneider Electric бе отличено от Световния икономически форум за изключителен устойчив дизайн. Тази иновация заменя SF₆ с чист въздух и вакуумна технология, като елиминира парниковите газове и допринася за по-интелигентни и безопасни енергийни мрежи.

 ·        Достъп до енергия: От 2009 г. насам над 60 милиона души са получили достъп до зелена електроенергия чрез програмите на Schneider Electric, което надхвърля заложената цел за 2025 г. Този резултат е постигнат чрез решения за разпределена енергия и микромрежи, които дават възможност на местните общности да управляват собственото си енергийно бъдеще чрез местна собственост и споделено управление. В новия си доклад „Енергийна бедност: начините как безопасната, достъпна, достатъчна и устойчива енергия създава възможности за всички“ Институтът за изследвания в областта на устойчивото развитие на Schneider Electric се фокусира върху ролята на енергийната демокрация като двигател на системна промяна.

„Три пъти тази година Schneider Electric беше обявена за най-устойчивата компания в света, последно от списание Sustainability Magazine. Това признание отразява колективния напредък, който наблюдаваме в индустрията“, коментира Естер Финидори, главен директор „Устойчивост“ в Schneider Electric. „Голяма увереност ми вдъхват са реалните действия, които виждаме всеки ден – организациите намаляват емисиите си, технологиите вече са налични и внедрени в мащаб, а хората работят за промяната с цел и убеденост. Устойчивостта се превръща в същността на това как работим и си партнираме – именно там става истинската трансформация.“

Пълните резултати и всички показатели са достъпни в доклада Schneider Sustainability Impact за третото тримесечие на 2025 г., включително актуалните данни за напредъка.
