Десетото издание на Hub by Yettel посрещна новия випуск стажанти

Осем млади таланти се присъединяват към телекома в ключови области като клиентското изживяване и изкуствения интелект

Осем млади таланти се присъединиха към десетото юбилейно издание на стажантската програма Hub by Yettel. Те бяха избрани сред над 1100 кандидатури и тристепенен процес на подбор.



Новият випуск включва участници, завършили в България, Германия, Нидерландия и Ирландия. През следващата една година те ще трупат опит в различни направления – от изкуствен интелект и IT операции през дигитален маркетинг и клиентско преживяване до вътрешен одит и анализ на данни. Програмата и тази година обединява млади хора с различен опит и интереси, готови да приложат знанията си в реална бизнес среда.



Сред новите стажанти се откроява силно женско присъствие в технологичните направления. Две от трите отворени позиции в тези екипи ще се заемат от дами, което е в синхрон с усилията на телекома да насърчава младите момичета към роли в областта на иновациите и дигиталното развитие. Именно технологичните позиции в сферата на изкуствения интелект, IT операциите и големите бази данни предизвикаха и най-голям интерес у кандидатите.



Като част от Hub by Yettel участниците преминават през цялостен процес по обучение и работят по реални бизнес проекти. Всеки стажант има свой ментор, който го напътства и подкрепя. Участниците получават месечно възнаграждение и пълния пакет придобивки, с които разполагат и служителите на телекома.



Сред предимствата на програмата е, че продължава 12 месеца, което я отличава от повечето стажантски инициативи. В рамките на година участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите, развиват пълноценни умения за работа и увеличават шансовете си да останат в компанията на постоянна позиция.



От старта си през 2016 г. Hub by Yettel е посрещнала близо 100 участници. През годините програмата се утвърждава като една от ключовите инициативи, с които компанията подкрепя младите хора в първите им стъпки в кариерата.



За Yettel



Yettel е част от e& PPF Telecom Group – партньорство между PPF Group и Emirates Telecommunication Group (e&), фокусирано върху предоставянето на отлични телекомуникационни услуги и дигитално потребителско изживяване за клиентите в Централна и Източна Европа.



В България Yettel свързва над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. Компанията има повече от 180 магазина, а мобилната ѝ мрежа покрива над 99% от населението на страната.



В изпълнение на своята мисия да бъде партньор на хората в света на технологиите, Yettel осигурява на своите клиенти цялостна екосистема от продукти и услуги, заедно с изключително клиентско изживяване.

...