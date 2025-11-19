Десетото издание на Hub by Yettel посрещна новия випуск стажанти

Осем млади таланти се присъединяват към телекома в ключови области като клиентското изживяване и изкуствения интелект

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 19 November 2025 10:59 >
Десетото издание на Hub by Yettel посрещна новия випуск стажанти
Осем млади таланти се присъединиха към десетото юбилейно издание на стажантската програма Hub by Yettel. Те бяха избрани сред над 1100 кандидатури и тристепенен процес на подбор.

Новият випуск включва участници, завършили в България, Германия, Нидерландия и Ирландия. През следващата една година те ще трупат опит в различни направления – от изкуствен интелект и IT операции през дигитален маркетинг и клиентско преживяване до вътрешен одит и анализ на данни. Програмата и тази година обединява млади хора с различен опит и интереси, готови да приложат знанията си в реална бизнес среда.

Сред новите стажанти се откроява силно женско присъствие в технологичните направления. Две от трите отворени позиции в тези екипи ще се заемат от дами, което е в синхрон с усилията на телекома да насърчава младите момичета към роли в областта на иновациите и дигиталното развитие. Именно технологичните позиции в сферата на изкуствения интелект, IT операциите и големите бази данни предизвикаха и най-голям интерес у кандидатите.

Като част от Hub by Yettel участниците преминават през цялостен процес по обучение и работят по реални бизнес проекти. Всеки стажант има свой ментор, който го напътства и подкрепя. Участниците получават месечно възнаграждение и пълния пакет придобивки, с които разполагат и служителите на телекома.

Сред предимствата на програмата е, че продължава 12 месеца, което я отличава от повечето стажантски инициативи. В рамките на година участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите, развиват пълноценни умения за работа и увеличават шансовете си да останат в компанията на постоянна позиция.

От старта си през 2016 г. Hub by Yettel е посрещнала близо 100 участници. През годините програмата се утвърждава като една от ключовите инициативи, с които компанията подкрепя младите хора в първите им стъпки в кариерата.

За Yettel

Yettel е част от e& PPF Telecom Group – партньорство между PPF Group и Emirates Telecommunication Group (e&), фокусирано върху предоставянето на отлични телекомуникационни услуги и дигитално потребителско изживяване за клиентите в Централна и Източна Европа.

В България Yettel свързва над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. Компанията има повече от 180 магазина, а мобилната ѝ мрежа покрива над 99% от населението на страната.

В изпълнение на своята мисия да бъде партньор на хората в света на технологиите, Yettel осигурява на своите клиенти цялостна екосистема от продукти и услуги, заедно с изключително клиентско изживяване.
Мнения
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Най - четени
Те правят света по-добърНетните заплати на опитните програмисти могат да надхвърлят 13 000 леваЦената на биткойна падна под $90 000Пианистът Ясен Лалов е звезда в международни конкурсиПлавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Плавна мощ и нисък разход, това е дебютът на пълния хибрид Citroën C5 Aircross
Exit >
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“
Exit >
Отпадъците от тикви за Хелоуин увеличават емисиите на метан, но готвачите и фермерите имат решение
Exit >
Произведения на Климт и данъчни стимули в Италия могат да дадат импулс на пазара на изкуството

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ