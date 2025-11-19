УниКредит Булбанк разширява инвестиционните решения за корпоративни клиенти със структурирани продукти

УниКредит Булбанк разширява инвестиционните решения за корпоративни клиенти със структурирани продукти
В отговор на динамичните нужди на корпоративните клиенти, тази година УниКредит Булбанк разшири портфолиото си от иновативни финансови решения като стартира предлагане на структурирани продукти. Тези инструменти съчетават гъвкавост с потенциал за атрактивна доходност, като предоставят възможности за диверсификация на инвестиционните стратегии.

Комплексните финансови инструменти комбинират две или повече традиционни инвестиции (индекси, акции, облигации) с деривати и са създадени така, че да отговарят на конкретни инвестиционни цели и да предоставят решения, съобразени с риска и пазарните очаквания на клиента.

„Структурираните инвестиционни продукти са естествено допълнение към гамата от финансови инструменти за корпоративни клиенти. С всички решения, които предлагаме, се стремим да бъдем надежден финансов партньор, който създава реална стойност за клиентите и партньорите си – с прозрачни условия и индивидуален подход, според техните потребности“, споделя Александър Киров, Директор „Финансови пазари и Трежъри“ в УниКредит Булбанк.


Структурираните продукти предлагат различни варианти за защита на капитала, които се определят според рисковия апетит на клиента – като може да бъде осигурена пълна или частична защита.

Те се отличават с гъвкава структура на доходността, която може да включва фиксирани периодични плащания или доходност, обвързана с представянето на базов актив. Инвестиционните хоризонти са разнообразни – от краткосрочни периоди от 3 месеца до дългосрочни над 5 години. Освен това, продуктите предлагат ликвидност чрез осигурен вторичен пазар, който позволява изход от инвестицията при желание на клиента.
