Траян Траянов, Ивелина Николова, Свилен Рангелов, Константин Рангелов, Никола Цолов, д-р Ваня Митова, Соня Йончева, Димитър Димитров и Иван Георгиев са ХОРАТА НА БЪДЕЩЕТО'2025 в първия конкурс на списание BGLOBAL

BusinessGlobal
18 November 2025
Те правят света по-добър
Поне няколко крачки минахме по-напред във времето след финала на конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Номинирани, членове на Голямото жури, гости дойдоха в Sofia Еvent Center във вторник вечерта на заключителната церемония. Те аплодираха новите герои на утрешния ден – финалистите и победителите в конкурса. Той успя да събере на едно място, да покаже и да награди едни от най-динамичните личности на нашето време,  хората, които правят света по-добър.

Конкурсът се  организира от списание BGLOBAL, по методология на световната консултантска компания PwC. Голямото жури гласува на церемонията на живо и пред очите на всички избра победителите. Ето кои са те:

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:

ТРАЯН ТРАЯНОВ, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“

УСТОЙЧИВОСТ:

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider Electric

ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ:

СВИЛЕН РАНГЕЛОВ И КОНСТАНТИН РАНГЕЛОВ – съоснователи на „Дронамикс“

СПОРТ:

НИКОЛА ЦОЛОВ, автомобилен състезател от Формула 2

ЗДРАВЕ

Д-Р ВАНЯ МИТОВА, началник на отделение „Хирургия на гърда и реконструктивна хирургия“ в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО:

СОНЯ ЙОНЧЕВА, оперна прима със световна слава и признание

БИЗНЕС:

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, съосновател и главен изпълнителен директор на Shelly Group

ЗА ДЕЦАТА:

ИВАН ГЕОРГИЕВ, изобретател

Много вълнение, визия, благодарност имаше в думите на победителите, които говориха от сцената. Всеки от тях получи специална статуетка ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО, дело на известния скулптор и художник Никола Енев.

„Бъдещето не идва, то се създава“, „Човечността остава най-важното качество“, „Каквото и да направим днес, връщане назад няма“, „Следвайте своите цели, независимо колко непостижими изглеждат те“. Това са част от посланията на номинираните участници в конкурса. Те се прожектираха на интерактивна пътека в залата, с мъдростта на тази пътека тръгнахме към бъдещето.

Към него с много топлина насочваха присъстващите и тримата водещи на заключителната церемония – легендарната сноубордистка Александра Жекова, водещата на съботно-неделното предаване „Събуди се“ по Нова телевизия Марина Цекова и управляващият директор на Технологичния център на „Аксенчър“ в България Петър Торнев.

Всички номинирани участници, които бяха в залата, се качиха на сцената и получиха признание, уважение и аплодисменти за своите успехи, както и отличия за участие в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО.

Повече от месец преди заключителната церемония членовете на Комитета по избора оценяваха по методологията на PwC всички кандидатури и избраха по двама финалисти в категория. Точно измежду тях Голямото жури определи победителите. В Комитета по избора са доц. Георги Бърдаров, писател, демограф и географ, отскоро директор на филиала на Софийския университет в Бургас. Доброслав Димитров, основател на компанията за високотехнологична отбрана Raisen Technology, член на Консултативните съвети на БАСКОМ и БРАИТ, един от най-активните визионери в българската технологична екосистема. Ивайло Славов, успешен предприемач с над 30 години международен опит, главен изпълнителен директор на Elevate, доц. д-р Марина Стефанова, заместник-декан „Устойчиво развитие, овластяване и ангажираност“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и Николай Хаджидончев, изпълнителен директор на „Тева“ за България и Гърция, председател на Управителния съвет на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФАРМА).

Марина Цекова, освен че беше водеща на церемонията, вземаше на сцената на живо и интервюта с финалистите. Ивелина Николова, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider Electric, и Александър Пеев, генерален мениджър „Корпоративна социална отговорност“ в ОББ, финалисти в категория „Устойчивост“, имаха свои защитници, които разказаха как всеки от тях прави света по-добър.

Димитър Бербатов и Никола Цолов, финалисти в категория „Спорт“, които във вторник вечерта бяха далеч от София, изпратиха видеопослания. А оперната прима Соня Йончева вдигна градуса на емоциите с изпълнение на „Моя страна, моя България“.

Гостите имаха възможност да се възхитят на кулинарните шедьоври на шеф-готвачите Антон Захариев и Михаил Печеников и екипа на „Рене Кетъринг Груп“ и на тяхното четиристепенно меню. А също и на изисканите вина BOUTIQUE WINE COLLECTION на „Домейн Бойяр“. За доброто настроение допринесоха и изпълненията на Boriana Dance.

Много вълнение, оптимизъм, споделени емоции, думи на благодарност остават от тази незабравима вечер. Дори едно изречение да сме взели от думите на Хората на бъдещето, то може да промени цял човешки живот.

Както каза водещият Петър Торнев в края на церемонията: „С хората на бъдещето ставаме по-вдъхновени и по-уверени, че заедно ще живеем в бъдеще, за което мечтаем и което заслужаваме“.

НОМИНИРАНИ И ФИНАЛИСТИ

Категория НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:

Номинирани: 27

Финалисти:

ДАРИН МАДЖАРОВ, основател на видеоплатформата „Уча.се“

ТРАЯН ТРАЯНОВ, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“

Победител:

Категория УСТОЙЧИВОСТ

Номинирани: 10

Финалисти:

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider Electric

АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ, генерален мениджър „Корпоративна социална отговорност“ в ОББ

Категория ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Номинирани: 10

Финалисти:

СВИЛЕН РАНГЕЛОВ И КОНСТАНТИН РАНГЕЛОВ – съоснователи на „Дронамикс“

ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ, главен изпълнителен директор на Sirma Group Holding

Категория СПОРТ

Номинирани: 9

Финалисти:

ДИМИТЪР БЕРБАТОВ, легендарен футболист и учредител на фондация „Димитър Бербатов“

НИКОЛА ЦОЛОВ, автомобилен състезател от Формула 2.

Категория ЗДРАВЕ

Номинирани: 14

Финалисти:

Д-Р ВАНЯ МИТОВА, началник на отделение „Хирургия на гърда и реконструктивна хирургия“ в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“

Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА, автор и водещ на предаването „Светът на здравето“ по bTV

Категория КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Номинирани: 21

Финалисти:

СОНЯ ЙОНЧЕВА, оперна прима със световна слава и признание,

СТОЯН СТОЯНОВ и ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ, основатели на Еlektrick.me, студио за мултимедийни изкуства

Категория БИЗНЕС

Номинирани: 20

Финалисти:

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, съосновател и главен изпълнителен директор на Shelly Group

БОРЯНА МАНОЛОВА, главен изпълнителен директор на Siemens България

Специална категория ЗА ДЕЦАТА

Номинирани: 12

Финалисти:

ИВАН ГЕОРГИЕВ, изобретател

ВИКТОРИЯ БОЕВА, зам.-председател на Националния ученически парламент

Списание BGLOBAL благодари на всички хора, екипи, организации, които подкрепиха каузите на конкурса. На общността от сподвижници, на номиниращите и на номинираните участници. На членовете на Голямото жури. На спонсорите „Аурубис България“, „Асарел-Медет“, „ДПМ Металс“, „Електрохолд“, „Аксенчър“ България,, „ЕОС Матрикс“, издателство „Клет“ и АRS България. На партньорите „Кока-Кола Ейч Би Си България“, телевизия „Нова Нюз“, „Експлора“, „АдваУъркс“, „Домейн Бойяр“, на SEG, на „Рене Кетъринг Груп“.

ДО НОВИ СРЕЩИ С ХОРАТА НА БЪДЕЩЕТО – 2026!
