170 млн. лв. инвестиции в ел.мрежата в Западна България през 2026 г.

Трета година енергийното министерство бави дължимите суми на ЕРП-тата по Модернизационния фонд на ЕС

170,692 млн. лв. са планираните инвестиции в ел.мрежата в Западна България за следващата 2026 г., съобщиха в края на миналата седмица от електроразпределителното дружество ЕРМ Запад. Одобрените от регулатора вложения за този период са 119,881 млн. лв., като над 70% от тях отиват за присъединявания на нови абонати на мрежата – ВЕИ производители или потребители на ток.



Разликата между средствата, одобрени от регулатора и планираните инвестиции – която се поема от „Еврохолд“, собственика на компанията – е предназначена за изпълнение на програмата за въвеждането на смарт електромерите. До края на 2025 г. 1 млн. абонати на ЕРП Запад от общо 2,2 млн. ще са с подменени електромери, които правят измервания на 15 минути и са част от изграждането на умни преносни мрежи и либерализацията на пазара на ел.енергия. Плановете на дружеството са до 2030 г. всички абонати да са със смарт електромери.



Програмата за подмяната на електромерите се финансира с европейски средства по Модернизационния фонд на ЕС. ЕРП-тата в България спечелиха тези проекти преди няколко години, като през 2023 г. Брюксел преведе парите по сметката на българското правителство. Но и досега дружествата не са получили от министерството на енергетиката нито лев за вложенията, които са направили през този период. През тази година например от ЕРМ Запад са инвестирали 29 млн. лв. за подмяна на електромери – средства, които не се връщат през сметките на клиентите им.



Изцяло с дистанционно отчитане са абонатите на ЕРП Запад в Ботевград, Перник, Дупница, Благоевград, Петрич; всички крайни квартали на София като Бистрица, Симеоново, Драгалевци, Бояна и т.н., като в столицата от кв. Лозенец започва и подмяната със смарт електромери на централната градска част.



Поради липсата на модернизирана мрежа обаче въвеждането на смарт електромери за момента не носи особени ползи за клиентите, които нямат възможност да направят бърза промяна в заявеното потребление или отдаване на ток. Но пък позволява на дружествата да следят детайлно потреблението и освен че рационализират товарите, да хващат много по-лесно кражбите на ток.



Модернизацията на мрежата е сериозен инвестиционен процес, за който ЕРМ Запад също търси европейско финансиране. Изпълнителният директор на компанията Радослав Цветков даде пример, че само за ремонта на най-старите 60 електропровода от общо 220 такива на средно напрежение са необходими 1 млрд. лв. В пъти са се увеличили и разходите за просеките, по които минава ел.мрежата, след като по настояване на самите дружества сервитута (отстоянието на дървета или сгради от стълбовете) беше увеличен от 5 на 7 м. В същото време от енергийния регулатор не одобряват инвестиции на дружеството за изграждането на нови трасета или пълна подмяна на най-старите.



Компанията поддържа сегашното състояние на мрежата с помощта на термовизионен контрол на енергийните съоръжения в трансформаторните постове и подстанциите, като следи за индикации за скрити дефекти или предстоящи повреди. Със собствени средства ЕРП Запад изгражда "дигитален близнак" на мрежата, заснемайки с дрон въздушните електропроводи средно напрежение. Информацията от тази карта ще бъде споделяна със заитересовани компании - общини и други доставчици на комунални услуги, както и компании с инвестиционни намерения.



В процес на подготовка е изграждането на Система за управление на мрежата и режимите в нея.

