Пианистът Ясен Лалов е звезда в международни конкурси

Създава собствени мелодии за пиано и други инструменти

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



ЯСЕН ЛАЛОВ е роден през 2009 г. в София, но израства в Монтана. Любовта му към музиката се събужда от старото пиано вкъщи, а първите му уроци и вдъхновение получава от своята преподавателка по пиано Марианна Цолова.



Участва в концерти и конкурси в България и чужбина. Неговите изключителни интерпретации му носят признание – най-напред Гран при на международен конкурс в Румъния и стига до последното му отличие – Гран при в Испания.



Носител е на още десетки национални и международни отличия. Сред тях първа награда на международния конкурс Digi form Art в Исландия, първа награда на Afrodite Voice в Кипър. Лауреат е на международния конкурс Angel Voice Classic в Белград, където неговите интерпретации на „Хумореска“ от Панчо Владигеров и „Нощни вълни“ от Давид Гулотто печелят сърцата на публиката и журито.



Ученик е в ГПЧЕ „Петър Богдан“ в Монтана, владее английски, немски, китайски и изучава френски език. Освен че е виртуозен изпълнител на класическите произведения, Ясен създава и собствени мелодии за пиано и други инструменти.



На добър час!

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...