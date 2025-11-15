САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу „Лукойл“

Отсрочката е до февруари 2026 г.

Източник: Pixabay.com - PublicDomainPictures

БТА



САЩ издадоха общ лиценз, позволяващ трансакции, включващи някои дружества на „Лукойл“ в България, съобщи американското Министерство на финансите.



„Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите издава [...] общ лиценз № 130, свързан с Русия – „Разрешаване на трансакции, свързани с определени дружества на „Лукойл“ в България“, се казва в съобщението.



Засегнатите от мярката дружества са „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“.



Отсрочката е до 29 април 2026 г.



По-рано Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.



Новият лиценз, публикуван на сайта на британското правителство, позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.



В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“ заради ролята им във финансирането на войната на Русия срещу Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.

