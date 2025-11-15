Рисунка на Никола Кацарски лети в Космоса

Той е вдъхновение за всички деца с хронични заболявания, пример как талантът, подкрепен от труд и постоянство превръщат мечтите в реалност

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Никола Кацарски е на 14 години от Плевен, изключително будно, упорито, амбициозно и талантливо дете. Епилептик от две годишна възраст. Ученик е в НУИ “Панайот Пипков“ в Плевен, специалност „Изящни изкуства“. От седем годишен участва в национални и международни конкурси, най-напред с ресунки и картини, после с тъкачество, плъстене на вълна, дигитална живопис, фотография и творческо писане. Всяка негова рисунка, литературна творба и фотография носят искреност, въображение и послание, които докосват хора на четири континента.

Творчеството ву е високо оценено в конкурси в Индия, Италия, Испания, Франция, Израел, САЩ. Той е част от Топ 10 „Даровитите деца на света“; носител е на титлите „Джуниър Пикасо“, „Златен“ и „Диамантен художник“; победител в конкурси, посветени на опазването на природата и културното наследство. Негова рисунка излита в Космоса и достига Международната космическа станция.

През годините Никола печели стотици медали в международни фестивали по изкуства, отличен с четири Супер Гран При в Израел за поезия, проза, изобразително и фотографско изкуство. Сред най-ценните признания за него е мястото в Клуб „Успелите деца на България“ на фондация „Димитър Бербатов“(Никола е негов член от 2018 г.); включването му в „Отличниците на България“ на "24 часа"; Голямата награда „Шанс за таланта“ на фондация „Шанс за децата и природата на България“, златни медали от пленери в Испания; както и едногодишна стипендия по Програмата за закрила на деца с изявени дарби.

Истинската сила на Никола не е само в многобройните награди, а в неговата отдаденост да твори с любов, да търси красотата. Той е вдъхновение за всички деца с хронични заболявания, пример как талантът, подкрепен от труд и постоянство превръщат мечтите в реалност.



На добър час!

