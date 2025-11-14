Със знание, труд и единство можем да вървим напред

Господин Хаджидончев, какво Ви прави най-силно впечатление като член на Комитета по избора* в номинациите на участници в конкурса „Хора на бъдещето“?
Най-впечатляващо е не само големият брой номинации, но и тяхното разнообразие. Виждам хора с доказан професионализъм и изявени лидерски качества, които идват от различни сфери – от големи корпорации, малки компании, до индивидуални личности. Общото между тях е стремежът към развитие и принос към обществото, но всеки носи уникален опит и перспектива. Това прави избора изключително предизвикателен, защото всички те отговарят на определението „Хора на бъдещето“.Има ли между номинираните общи качества и черти и кои са те?
Да, всички номинирани са доказани професионалисти с утвърдени лидерски умения. Те са хора, които вдъхновяват – модели за подражание, доказали се в своите сфери. Общото между тях е стремежът към знание, иновации и отговорност към обществото.Какво си мислехте за бъдещето, докато оценявахте номинациите на участниците в конкурса „Хора на бъдещето“?
Чувствам надежда и оптимизъм. В последните години често се сблъскваме с нихилизъм и песимизъм, но тези номинации показват обратното – че в България има хора, които носят светлината на знанието, прогреса и лидерството. Те са доказателство, че имаме потенциал да преодолеем негативизма и да градим бъдеще, основано на ценности и визия.Какво още трябва да направим като нация и държава, за да вървим по-уверено към бъдещето?
Трябва да възпитаваме уважение към знанието и стремеж към развитие. Не е нормално да награждаваме посредствеността и агресията. Трябва да празнуваме постиженията на учените, инженерите, лекарите, учителите, предприемачите. Те са двигателят на прогреса.
Освен това като общество трябва да изградим национално самочувствие, основано на нашата история и постижения, но и на бъдещи успехи, свързани с иновации и труд.
Самосъжалението и разрушителният сарказъм трябва да останат в миналото. Енергията ни трябва да бъде насочена към гордост от постигнатото и към създаване на нови възможности. Със знание, труд и единство можем да вървим напред.
* В Комитета по избора участват 7 звездни личности – предприемачи, известен и обичан писател и демограф, мениджъри, легендарна спортистка, зам.-декан в СУ „Св. Климент Охридски“, председател на работодателска организация. Кои са те, можете да видите тук.
Комитетът по избора определи, по методология на PwC, по двама финалисти във всяка категория. Те отиват на Заключителната церемония на конкурса, където Голямото жури ще избере от тях на живо победителите.
НИКОЛАЙ ХАДЖИДОНЧЕВ е изпълнителен директор на „Тева“ в България и Гърция. Има над 30-годишна успешна професионална кариера. Присъединява се към „Тева Фармасютикълс“ през 2011 г. като генерален мениджър на „Тева Фармасютикълс България“. След придобиването на „Актавис“ от „Тева“ през 2016 г. той е изпълнителен директор на търговското ѝ подразделение – „Тева Фарма“. От началото на 2023 г. поема управлението и на търговското подразделение на „Тева“ в Гърция. Бил е управляващ директор на Alapis България (2009 – 2011), изпълнителен директор на „Актавис“ ЕАД (2006 – 2009), генерален мениджър на Roche България (2002 – 2006) и генерален мениджър на Unilever България (1998 – 2002). Председател на Управителния съвет на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФАРМА), член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), а от юли 2022 г. е председател на Комитет „Здравеопазване“ към КРИБ.