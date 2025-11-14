Правителството предложи Румен Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим“

Източник: Румен Спецов

Правителството предложи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.



Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, за да може да поеме управлението няколко дни преди влизането в сила на санкциите, добави министърът на правосъдието Георги Георгиев. Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната":



Номинацията на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" е доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура. Спецов беше назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изискване в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има поне пет години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия. Не мисля, че г-н Спецов ги има.



Министър Дилов посочи, че предложението е направено в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от закона и на основание становище на Съвета по сигурността. По думите му номинираният Румен Спецов отговаря на всички законови изисквания и назначаването му би гарантирало ефективен и законосъобразен контрол в предприятие, опериращо в критична инфраструктура.



Дилов подчерта, че Спецов управлява Националната агенция за приходите при различни правителства, като винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и управленски умения. Той допълни, че кандидатът е неутрален спрямо местни и международни участници на пазара на нефт и нефтени продукти и притежава експертиза, придобита чрез дългогодишна контролна и надзорна дейност.



По думите на министъра е важно и това, че Спецов се ползва с доверие сред международните партньори на България.



В качеството си на министър енергетиката през последните три седмици имах за приоритет гарантирането на сигурността на доставките и устойчивостта на националната енергийна система, след като Органът за контрол на чуждестранните активи (OFAC) обяви своите санкции, каза министърът на енергетиката Жечо Станков.



Той обясни, че в този период са предприети всички необходими действия съвместно с компетентните контролни органи и с министерствата на транспорта, околната среда и вътрешните работи, както и със специална експертна група, разработила различни сценарии за действие. Основен приоритет е бил сценарий А – държавата да получи необходимата дерогация и генерален лиценз до 21-о число на месеца, за да може свързаните с „Лукойл“ предприятия да продължат да функционират без прекъсване.



Станков заяви, че България е поддържала постоянен контакт с OFAC и ECO с цел осигуряване на спокойствие при енергийните доставки и гарантиране издаването на генералния лиценз. Американската страна е поставила изискване да не се допуска плащания от българските дружества към майчините компании, които биха могли да достигнат до руска територия. В тази връзка са били предприети действия както от общото събрание на дружеството, така и от Съвета по сигурността.



Министърът допълни, че са разработени и алтернативни планове - B и C, които са за гарантиране на непрекъснати доставки, недопускане на недостиг на горива и предотвратяване на спекулации с цените. По думите му към момента поставените задачи са изпълнени.



Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. също е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП, пише в биографията му, публикувана на сайта на НАП.

...