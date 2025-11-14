Shelly Group с 33,8% ръст на приходите и по-висока рентабилност в края на третото тримесечие на 2025 г.

Нови продуктови линии ще осигурят допълнителен растеж през следващата година

Shelly Group, водещ доставчик на IoT и смарт решения за сгради, продължава устойчивия си растеж и отчита резултати над средната пазарна стойност към края на третото тримесечие на 2025 г. За компанията, това е 31-во поредно тримесечие на растеж. Силното й представяне се дължи на разширяването на продуктовото портфолио, международната експанзия и нарастващия брой професионални потребители.



През първите девет месеца на 2025 г. консолидираните приходи на групата се увеличават с 33,8% до 86,9 млн. евро. EBIT нараства с 42,7% до 21,9 млн. евро при марж от 25,2%, надхвърлящ средносрочните цели, а нетната печалба на ниво група нараства с 34,5% до 18,5 млн. евро. Свободният паричен поток също е солиден и възлиза на 3,8 млн. евро, благодарение на оптимизираното управление на оборотния капитал.



„Постигнахме силни бизнес постижения и много добри резултати през първите девет месеца на годината. Третото тримесечие беше особено силно и постави висока летва за финала на годината. Както приходите, така и рентабилността се развиват значително над пазарните нива, благодарение на продължаващото силно търсене и нарастващата база от професионални потребители и международната експанзия на нашите търговски структури.“ коментира Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group.



Нови продуктови линии



След успешното разработване, няколко нови продуктови линии са в планираната фаза на пускане. През 2026 г. компанията ще представи нова серия интелигентни брави в различни версии, от премиум до по-достъпни модели, както и първите си камери за интелигентен дом - категория с висок потенциал за растеж. Интелигентните прекъсвачи, представени този септември на изложението IFA в Берлин, също ще бъдат пуснати в началото на следващата година, както и нови продукти използващи Shelly X модула.



Разширяваща се потребителска база



Броят на професионалните инсталатори, работещи с Shelly, се е утроил до над 3 000 през септември 2025 г. спрямо 900 в края на 2024 г. Потребителската база на облачната платформа Shelly Cloud надхвърля 2,5 млн. активни потребители, при 1,9 млн. година по-рано. Продажбите на устройства също продължават да нарастват с ускорени темпове и продадените Shelly устройства вече надхвърлят 28,8 милиона, като делът на професионалния сегмент се увеличава в общите приходи на групата.



Международна експанзия



Немскоговорящите пазари остават водещи с ръст от 38,8% до 45,3 млн. евро. Делът на останалите европейски държави също се увеличава с 15,6% достигайки 31.7 млн. евро, а пазарите извън Европа бележат впечатляващо увеличение на дела си от 103,4%. Специално внимание компанията отправя към Италия, Скандинавия, Испания, Полша и Обединеното кралство, където Shelly засилва локалното си присъствие, а създаването на нов екип в региона на Бенелюкс поставя основите за по-нататъшно развитие в Западна Европа.



Съотношението на собствения капитал към активите достига 82,4% към 30 септември 2025 г., което подсигурява стабилна финансова основа за бъдещ растеж. Паричните средства и паричните еквиваленти се увеличават до 15,7 млн. евро, а оперативните парични потоци възлизат на 6,9 млн. евро.



„С разширеното портфолио, стабилното търсене на основните пазари и нарастващия брой професионални потребители, Shelly Group е в отлична позиция за по-нататъшен растеж през 2026 г.“, допълва Кирш. Ръководството потвърждава финансовите насоки за 2025 г. за очаквани приходи в диапазона 145–155 млн. евро и EBIT между 36–38 млн. евро – значителен ръст спрямо 2024 г.



За Shelly Group



Shelly Group e технологичен лидер, чиято основна дейност е фокусирана върху иновации чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите, а екипът ѝ е отдаден на създаването на конкурентни и иновативни IoT продукти.



Shelly Group е основана в България, като групата се състои от 7 дъщерни компании с офиси в България, Китай, САЩ, Словения, Полша и Германия. Продуктите на Shelly Group вече се предлагат в над 100 пазара.

