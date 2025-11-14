Остават две седмици за кандидатстване по програмата „Училища за пример“

До 30 ноември училища от цялата страна могат да кандидатстват за участие в програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Двугодишната програма предоставя на одобрените училища безплатна професионална подкрепа и обучения на стойност около 40 000 лева – възможност, която вече е променила начина, по който стотици учители преподават.
„Помагаме на учителите да правят часовете по-ангажиращи, а децата – по-мотивирани, като едновременно развиват техните социално-емоционални умения“, обяснява Радослава Нечева, специалист „Развитие на училищната мрежа“ в организацията.
„Работим с деца предимно от уязвими групи и търсехме нещо, което да ги мотивира“, споделя Наталия Миланова, директор на III ОУ „П. Р. Славейков“ в Търговище. „Благодарение на програмата атмосферата в училището се промени коренно – децата станаха по-внимателни, по-добри към себе си и към учителите. Създадохме позитивна среда, от която всички имаха нужда“, допълва тя.
Програмата е отворена за различни типове училища – от малки основни до големи гимназии, в областни центрове и в малки населени места.
„Вярваме, че всяко дете заслужава шанс да учи в подкрепяща среда, независимо къде се намира неговото училище“, допълва Радослава Нечева.
Училищата, които желаят да се включат в новия випуск, могат да научат повече и да кандидатстват на zaednovchas.bg/model-schools
.