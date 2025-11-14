Никол Йовчева решава 300 задачи за 10 минути

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!





Никол Йовчева е на 10 години, от град Козлодуй, ученичка в четвърти клас на Средно училище „Христо Ботев“. Възпитаничка на школата по ментална аритметика SmartyKids в Козлодуй, където се обучава от 2 години под ръководството на Зинаида Иванова.



Никол активно участва в национални и международни олимпиади по ментална аритметика и печели високи отличия.



Сред участията ѝ са: Хорус 8 – Барселона, Испания (май 2024 г.) – шампионска титла; Национална олимпиада SmartyKids – София (юни 2024 г.) – шампионска титла; Хорус 9 – Букурещ, Румъния (октомври 2024 г.) – шампионска титла; Международна олимпиада – Брюж, Белгия (април 2025 г.) – шампионска титла; Национална олимпиада SmartyKids – Пловдив (юни 2025 г.) – шампионска титла; Хорус 10 – Шарм ел Шейх, Египет (юли 2025 г.) – шампионска титла; Международна олимпиада – Дубай, ОАЕ (август 2025 г.) – шампионска титла, спечелена след успешно решаване на 300 задачи за 10 минути.



Тези успехи са резултат на постоянство, дисциплина и усърдие. Никол е малката посланичка на България на международната сцена, демонстрира таланта и способностите на българските деца.



На добър час!

