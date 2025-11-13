Съветът на жените в бизнеса в България връчи своите годишни награди по време на Глобалния форум на жените лидери 2025

Източник: Тони Тончев

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) връчи своите годишни награди като част от програмата на провеждащия се днес Глобален форум на жените лидери 2025 в столичния “Гранд Хотел Милениум“.



Отличието в категорията “Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място“ получи “Лидл България“ (Lidl България) за проекта “Лидл Палитра“ за приобщаване на поколението Z и представители на ромската общност към пазара на труда. Статуетката връчи Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика.



Три първи места бяха присъдени във втората категория - “Вдъхновяваща инициатива на гражданския сектор – НПО с принос към социалното приобщаване“. Победителите станаха Фондация “Тръст за социална алтернатива“ за програмата “Път към дома “Приобщаване и сигурност за ромските общности“; Фондация “Калинки за живот - за децата с таласемия“ и програмата им “Реновиране и преобразяване на детското УНГ отделение в УМБАЛ “Царица Йоана“ ИСУЛ, и Фондация “Райз – България“ (Rise-Bulgaria) за програма “Активно учене в неформална среда“. Статуетките на отличените връчи Ренета Димитрова, началник на отдел в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и лидер на ConnectedWoMen, вътрешноведомствена група от служители, насърчаваща равенството между половете.



Победител в третата категория - “Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България“ стана “Ейч Пи България“ (HP Bulgaria) за проекта за стажантска програма “InternStellar”. Отличието връчи Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет.



Начело в последната, четвърта категория в конкурса - “Вдъхновяваща комуникационна кампания за популяризиране на инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ застана “Йеттел“ (Yettel) за огледална инсталация, посветена на толерантността, “Огледай се“. Статуетката връчи Румяна Вълканова, член на Управителния съвет на СЖББ.



Кулминацията на годишните награди беше връчването на “Отличителния знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда“. Победителят в специалната категория обяви Цветанка Минчева, председател на СЖББ - тази година това е “САП Лабс България“ (SAP Labs Bulgaria) за създадената вътрешна мрежа, управлявана от служители, чиято цел е да подкрепи професионалното развитие на жените в компанията.

