Росен Желязков: Ако искаме икономика с душа, политика с визия и технологии с морал, трябва да слушаме повече жените

В София започна Глобалният форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България

Източник: Тони Тончев

Ако искаме икономика с душа, политика с визия и технологии с морал, трябва да слушаме повече жените и да действаме заедно с тях. Този призив отправи Росен Желязков, министър-председател на България, при официалното откриване на петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България. Темата на тазгодишния форум е "Бързо и яростно променящ се свят. Жените "зад волана". Домакин на събитието е столичният "Гранд Хотел Милениум".



Премиерът Желязков изтъкна водещата роля на жените в обществения живот, в икономиката и политиката.



По думите му жените са традиционно носители на устойчивост, пазители на реда. Те възпитават поколенията и първи усещат, щом обществото загуби баланс.



"Те не променят света с революции, а с постоянство", добави още министър-председателят, според когото те не искат да подчинят света, а да го излекуват.



Жените, по думите му, участват традиционно тихомълком, устойчиво и с огромно въздействие върху икономиката. Тук той изтъкна, че те са 50 процента от таланта за растеж, като в България жените висшисти съставляват повече от 60 процента, а представителството им в света на информационно-комуникационните технологии съставлява почти 30 процента, с която статистика страната се нарежда на трето място в ЕС.



"В епохата на изкуствения интелект и автоматизацията, обществото се нуждае от човешкия фактор, емпатия, критично мислене и етични ориентири," посочи той, визирайки жените, като носители на тези ценности.



В полето на политиката, премиерът Желязков изтъкна, че когато те са част от управлението, то същото се променя не само съдържателно, но и в посока на търсене на консенсус и дългосрочна визия. Премиерът изтъкна още в приветствието си към жените лидери, че те гледат на бъдещето като общ път, който не искат да извървят първи, а да го направят заедно с всички.



В заключение, той посочи, че България има истинска възможност да се превърне в европейски център на женския талант и предприемачество с достъпа на жените до финансиране, през участието им в реалното управление, до съчетаването на професионалната със семейната роля.



Министър-председателят Росен Желязков пое лична ангажираност по пътя към половата равнопоставеност и овластяване на жените.



Официални участници във форума са Ева Майдел, евродепутат от Групата на ЕНП, и Илиана Иванова, член на колежа на Европейската сметна палата.



(От БТА)

