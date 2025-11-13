Бъдещето е на смелите, любопитните и съпричастните

Иновацията има смисъл само когато достига до хората

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 13 November 2025 11:58 >
Бъдещето е на смелите, любопитните и съпричастните
Публикуваме посланията на номинираните участници в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО.

Да чуем своите герои!

ПРОФ. СИЛВИЯ ИЛИЕВА Е ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ GATE КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

 

„В ерата на изкуствения интелект истинският напредък зависи от човешките качества – емпатия, доверие и способността да работим заедно, така че технологиите да бъдат инструмент, а не цел.

Иновацията има смисъл само когато достига до хората.

Затова проектите на GATE не са само в лабораториите – те са свързани с обществено значими проблеми на обществото – от Цифровия двойник на София, подпомагащ устойчивото градско планиране, до ранната диагностика на болестта на Алцхаймер и неврогенеративни заболявания, както и борбата с дезинформацията и развитие на AI инструменти за медийна грамотност.

Но най-голямата ни гордост е младото поколение – нашите стажанти, млади изследователи и магистри, които оформят бъдещето на науката и иновациите. Продължаваме да инвестираме в хората, защото бъдещето принадлежи на онези, които не се страхуват да мечтаят, да експериментират и да носят отговорност. На смелите, любопитните и съпричастните. И именно това е нашата мисия – да създаваме условия за израстване, знания и иновации чрез технологиите и данните, преобразяващи живота на хората.“

 

ПРОФ. СИЛВИЯ ИЛИЕВА е директор на институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“, отличен през 2025 г. с престижната Seoul Smart City Prize 2025 в категория Tech-InnovaCity – институция за работата по Цифровия двойник на София – първия в България дигитален модел на град, създаден с мисъл за по-устойчиво, отворено и интелигентно градско развитие. Признанието нарежда страната ни сред световните лидери в областта на умните градове и технологичните иновации.

Проф. Илиева е и преподавател във Факултета по математика и информатика и ръководител на магистърска програма „Технологии за големи данни“. Посланик е на IDSA – признание за значителния ѝ принос в развитието на IDS базираните пространства от данни. Отличена е с Наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационните технологии на БАИТ’2023. Тя е сред Топ 100 най-влиятелните ИТ личности на България за 2024 г. според ежегодния индекс на Career Show.
Мнения
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Образованието е компасът на зеления преход
Най - четени
Високата работоспособност не е маратон, а ритъмКарина Митрова поставя рекорди в плуването, мечтае за Олимпиада„Гугъл“ инвестира €5,5 млрд. в ГерманияКамелия Елкенева печели литературен конкурс в ПарижКогато е на 4, Вяра Пенчева печели първата си международна награда
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“
Exit >
Отпадъците от тикви за Хелоуин увеличават емисиите на метан, но готвачите и фермерите имат решение
Exit >
Произведения на Климт и данъчни стимули в Италия могат да дадат импулс на пазара на изкуството
Бизнес >
Plug-in хибридите отделят почти толкова СО2, колкото и стандартните коли

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ