Бъдещето е на смелите, любопитните и съпричастните

Иновацията има смисъл само когато достига до хората

ПРОФ. СИЛВИЯ ИЛИЕВА Е ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ GATE КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:







„В ерата на изкуствения интелект истинският напредък зависи от човешките качества – емпатия, доверие и способността да работим заедно, така че технологиите да бъдат инструмент, а не цел.



Затова проектите на GATE не са само в лабораториите – те са свързани с обществено значими проблеми на обществото – от Цифровия двойник на София, подпомагащ устойчивото градско планиране, до ранната диагностика на болестта на Алцхаймер и неврогенеративни заболявания, както и борбата с дезинформацията и развитие на AI инструменти за медийна грамотност.



Но най-голямата ни гордост е младото поколение – нашите стажанти, млади изследователи и магистри, които оформят бъдещето на науката и иновациите. Продължаваме да инвестираме в хората, защото бъдещето принадлежи на онези, които не се страхуват да мечтаят, да експериментират и да носят отговорност. На смелите, любопитните и съпричастните. И именно това е нашата мисия – да създаваме условия за израстване, знания и иновации чрез технологиите и данните, преобразяващи живота на хората.“







ПРОФ. СИЛВИЯ ИЛИЕВА е директор на институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“, отличен през 2025 г. с престижната Seoul Smart City Prize 2025 в категория Tech-InnovaCity – институция за работата по Цифровия двойник на София – първия в България дигитален модел на град, създаден с мисъл за по-устойчиво, отворено и интелигентно градско развитие. Признанието нарежда страната ни сред световните лидери в областта на умните градове и технологичните иновации.



Проф. Илиева е и преподавател във Факултета по математика и информатика и ръководител на магистърска програма „Технологии за големи данни“. Посланик е на IDSA – признание за значителния ѝ принос в развитието на IDS базираните пространства от данни. Отличена е с Наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационните технологии на БАИТ’2023. Тя е сред Топ 100 най-влиятелните ИТ личности на България за 2024 г. според ежегодния индекс на Career Show.

