Lion's Head започва строителството на първия си логистичен парк в Букурещ

Проектът за €65 млн. е стратегически разположен в Попещи-Леордени, между стария околовръстен път на Букурещ и новата магистрала A0

Lion’s Head започва строителството на първия си логистичен парк в Букурещ
Източник: Lion's Head
Lion’s Head официално започна строителните работи по Lion’s Head Logistics Park, съобщиха от компанията, която е част от AG Capital. Първият логистичен проект на компанията в Румъния ще се разгърне на площ от 85 000 кв. м, а инвестицията в него е €65 милиона.

С този проект Lion’s Head засилва присъствието си в Централна и Източна Европа и прави решителна стъпка към изграждането на интегрирана регионална логистична платформа, следвайки инвестицията си в този сектор в България. Инвестицията се подкрепя от International Finance Corporation (IFC), която влага €150 млн., за да подпомогне устойчивите проекти на Lion’s Head в Румъния и България.

Официалната церемония по първата копка беше уважена от Н. Пр. Радко Влайков, посланик на България в Румъния, Кристиан Наку, старши представител на IFC за Румъния, Якоб Петре, кмет на Попещи-Леордени, и Ралука Флорина Попеску, главен архитект на Община Попещи-Леордени.

Към тях се присъединиха Вирджил Профеану, основател на VEGO Construct Group, както и представители на компанията, сред които Христо Илиев, основател и изпълнителен председател на AG Capital, Таня Косева-Бошова, управляващ директор на Lion’s Head, Алина Некула, мениджър за Румъния на Lion’s Head, Владимир Гурджиев, управляващ директор Логистика в Lion’s Head, и Валентин Рошу, директор „Строителство“ в Park Lane Developments Romania.

Проектът е стратегически разположен в Попещи-Леордени, между стария околовръстен път на Букурещ и новата магистрала A0. Той ще бъде изграден върху парцел от 15,6 хектара и ще предлага гъвкави пространства от 1500 до 40 000 кв. м. Паркът ще включва три съвременни складови сгради, проектирани в съответствие с всички международни стандарти за технически спецификации, ESG и оптимизирани експлоатационни разходи. Всички сгради ще бъдат сертифицирани по EDGE Advanced.
