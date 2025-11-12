Недоносените деца имат нужда от последователни действия на системно ниво

Всяко десето бебе по света се ражда преждевременно – статистика, която превръща недоносеността в глобално предизвикателство пред съвременната медицина. В България делът на преждевременно родените остава тревожно висок, поставяйки страната сред водещите в Европа по брой недоносени деца. По данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2024 г. 9.38% от новородените са с тегло под 2500 грама, а според данни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) процентът надхвърля 12.



Разминаването в официалните данни отново показват острата необходимост от създаване на национален регистър на недоносеността – инструмент, който да подпомогне изграждането на ефективна здравна политика в тази област. Фондация „Нашите недоносени деца“ от години сигнализира за необходимостта от такъв регистър, настоявайки, че липсата на системен подход и достоверни данни затруднява както планирането на ресурсите, така и осигуряване на навременна и адекватна подкрепа за семействата, изправени пред предизвикателствата на преждевременното раждане.



В седмицата преди отбелязването на Световния ден на недоносените деца, който светът чества на 17 ноември, фондация „Нашите недоносени деца“ продължава активностите по националната си кампания „Малки стъпки на големи герои“ в София. Пътуващата арт инсталация „Люлка на надеждата“ – символ на живота, грижата и обичта, вече посети Бургас, Стара Загора, Пловдив и Варна, а от 11 до 16 ноември ще бъде разположена в Мол България, София. Тя приканва посетителите да се снимат до нея и да споделят своето послание на съпричастност в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои.



Какво показват данните?



Докато кампанията насърчава обществената съпричастност, данните за недоносеността у нас показват, че темата изисква не само внимание, но и последователни действия на системно ниво. През 2024 г. в България са се родили 53 428 бебета. Над 500 от тях са с тегло под 1500 грама – най-уязвимите пациенти, чието оцеляване изисква високоспециализирана медицинска грижа, модерна апаратура и огромна отдаденост от страна на лекарите и родителите. Коефициентът на мъртвораждаемост у нас е 5.6 на 1000 раждания (при 2.3–3.2 средно за Западна Европа), а неонаталната смъртност – 2.8‰. В градовете показателят е 2.5‰, докато в селата достига 3.9‰. Тази разлика подсказва, че мястото на раждане и достъпът до специализирана медицинска помощ остават решаващи за оцеляването на най-малките пациенти. Макар абсолютните стойности да изглеждат ниски, разликата е показателна и влияе пряко на шансовете за здраве и живот на новородените.



Как фондацията подкрепя семействата на малките герои?



Зад всяка цифра стоят човешки истории – на родители, преминали през страх, болка и надежда. Ния Коновска, психолог към фондация „Нашите недоносени деца“ ежедневно работи с родители на недоносени бебета, помагайки им да намерят сила и устойчивост в най-трудните моменти. Втора АГ болница „Шейново“ е едно от местата, където терапевтът работи с майките още по време на престоят им в болница.



„Основният ми съвет към родителите е да не се страхуват да потърсят подкрепа. Времето, когато бебето е още в болница, е тяхното време да се погрижат за себе си, за да могат да имат най-пълен ресурс, когато бебето е у дома. Всъщност това, човек да остане чувстващ, уязвим и автентичен далеч не означава слабост, а тъкмо напротив. Някои родители, преминаващи през истински житейски трудности, често ме питат нормално ли е че са тъжни, че плачат? Нормално е! Незнайно защо в представата на част от обществото човек трябва да е непоклатим, независимо дали в този момент детето му се бори за живота си. Емоционалното втвърдяване, като една защита срещу болка, може да разкрива по-голям психологически проблем.”, споделя Коновска.



Подкрепата за родителите е неразделна част от грижата за преждевременно родените деца – не само в психологически, но и в медицински аспект. Екипът на отделението по неонатология във Втора АГ болница „Шейново“, където се осъществява част от психологическата програма на фондацията, ежедневно се сблъсква с предизвикателствата на тази мисия. Д-р Зорница Малинова, началник на отделението по неонатология разказва:



„Ние се привързваме към децата, за които се грижим, понякога с месеци. Те стават наши деца, поне до момента, в който не си отидат вкъщи. И когато има проблем или нещата не завършат по начина, по който сме искали, ние съпреживяваме тъгата на семейството. Но за съжаление по време на следването си по медицина ние не получаваме насоки за начина, по който трябва да комуникираме с родителите. Обикновено разговаряме с тях за лечението на детето им и някак на заден план остават чисто човешките разговори за страховете им. Именно там е мястото на психолога и Ния много ни помага в това. За нас тази възможност за психологическа подкрепа стана много важна във времето.“



Заключителното събитие на кампанията „Малки стъпки на големи герои“ ще се състои на 16 ноември в Мол България, София в часовете между 11:00 и 14:00 ч. и ще бъде отворено за всички, които искат да се включат. Активностите в рамките на събитието ще включват безплатни срещи с неонатолози, психолози и експерти по ранно детско развитие, както и множество активности за деца и родители. Като част от кампанията бе реализирана и онлайн благотворителна томбола с награди, която ще продължи и по време на събитието в София. Посетителите ще могат да закупят билети на стойност 10 лв. и да се включат в инициативата, като всички средства ще бъдат насочени към подкрепа на недоносените деца и техните семейства.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...