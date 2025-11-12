United Group назначава д-р Ким Кайлсбек Ларсен за Главен директор „Технологии и ИТ“

United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви назначаването на д-р Ким Кайлсбек Ларсен на позицията Главен директор „Технологии и ИТ“ (CTIO), считано от 1 ноември 2025 г.

Д-р Ларсен е доказан телекомуникационен и технологичен и икономически стратег с над 25 години международен опит на ръководни позиции, и със задълбочена експертиза в проектирането, изграждането и управлението на телекомуникационни мрежи в глобален мащаб.

Заемал е старши ръководни длъжности в Deutsche Telekom, T-Mobile и Ooredoo Group, където е ръководил мащабни технологични трансформации, внедряване на 5G и имплементиране на иновативни мрежови стратегии. Като CTIO на T-Mobile Netherlands и Magyar Telekom, той е ръководил ключови инфраструктурни проекти, включително облачна трансформация на IT системите и модернизация на мрежите, както и създаването на T-Infra BV (днес част от Cellnex Netherlands) в качеството си на управляващ директор. Д-р Ларсен е бил и част от ръководния екип, който осъществява продажбата на T-Mobile Netherlands на частен инвестиционен фонд през 2022 г.

„Значителният опит, задълбочената експертиза и способността на Ким да реализира комплексни технологични стратегии ще бъдат ценни активи за United Group. Постиженията му в областта на телекомуникационните технологии и лидерският му подход при осъществяването на мащабни трансформации ще подсилят нашите дейности и ще подкрепят устойчивия успех на компанията“, заяви Стан Милър, Главен изпълнителен директор на United Group.

В Deutsche Telekom д-р Ларсен е заемал позициите старши вицепрезидент по технологична икономика, архитектура и иновации, като е консултирал стратегията за мрежово развитие, сливания и придобивания, както и оптимизацията на инвестициите в Европа и САЩ. В Ooredoo той е изиграл ключова роля при старта на националната широколентова мрежа на Ooredoo Myanmar и при разработването на стратегии за 5G и споделяне на мрежова инфраструктура.

Като основател на TechNEconomY и оперативен партньор в Macquarie Asset Management д-р Ларсен консултира инвестициите в телекомуникационна инфраструктура - с фокус върху оптични мрежи, кули и 5G/6G технологии. Той е член и на бордовете на Tusass A/S (Гренландия) и Fiberhost (Полша), където подпомага високата оперативна ефективност и защитата на критичната инфраструктура.

„Радвам се, че се присъединявам към United Group. Очаквам с нетърпение да подкрепя визията на компанията да предоставя иновативни решения и технологии, които да отговарят на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти“, коментира д-р Ким Кайлсбек Ларсен.

Д-р Ларсен има докторска степен по физика и магистърска степен по физика и математика от Университета Орхус (Дания). Завършил е над 50 програми за висши мениджъри в областта на финансите, науката за данните, изкуствения интелект и дигиталната трансформация в престижни образователни институции като INSEAD (Франция), University of Colorado Boulder (САЩ) и University of Oxford (Обединеното кралство).
