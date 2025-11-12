Coface: 27 български компании влизат в Топ 500 на Централна и Източна Европа

Въпреки продължаващата политическа нестабилност българският частен сектор и икономиката като цяло демонстрират ръст и устойчивост

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 12 November 2025 18:02 >
Coface: 27 български компании влизат в Топ 500 на Централна и Източна Европа
27 български компании с общ оборот от €38,627 млрд. влизат в последната класация на Coface за 500-те най-големи фирми в региона на Централна и Източна Европа за 2024 г. В 17-ото издание на класацията CEE Top 500 Полша по традиция доминира със 178 компании с общ оборот от €480,994 млрд., но българските компании са с една повече, отколкото преди година, като по брой компании страната се нарежда на пето място, изпреварвайки Словакия.

Най-голямата компания в региона е полският енергиен гигант Orlen, който има оборот от €69 ммлрд. В Топ 10 на класацията са още Skoda Auto (Чехия, €24,4 млрд.), Jeronimo Martins (Полша, €23,9 млрд.), MOL (Унгария, €22,3 млрд.), Totalizator Sportowy (Полша, €16,1), PGE Polska Grupa Energetyczna (Полша, €15,1), Volkswagen Slovakia (Словакия, €12,5 млрд.), MVM (Унгария, €11 млрд.), LIDL (Полша, €9,7 млрд.) и Audi Hungaria (Унгария, €8,6 млрд.).
 
Тазгодишното издание показва бизнес климат, подвластен на сложността. Докато макроикономическите индикатори през 2024 г. сочат умерено възстановяване, компаниите в региона са били изправени пред повишени разходи, финансови ограничения и изместване на търсенето, пише в уводните думи за класацията Ярослав Яворски, главен изп. директор на Coface за региона на ЦИЕ. Но данните разкриват, че много корпорации са отговорили с гъвкавост, настройвайки опурациите, управлявайки рисковете и поддържайки ускорението в нисигурни условия, допълва той.

Напрежението се вижда в намаляването на маржа на нетната печалба, който пада от 4% до 3,2% за фирмите в класацията. Общият оборот на най-големите компании в региона е намалял с 3,7% за последната годинаа основно заради срива в нефтохимическия сектор. Но като цяло средните приходи в Топ 500 са нараснали с 3,1%, което показва широка икономическа стабилност, отбелязват от Coface.

"Въпреки продължаващата политическа нестабилност българският частен сектор и икономиката като цяло демонстрират ръст и устойчивост. Компаниите в страната постигат скромно нарастване с 3% на оборота, отразяващо стабилен ръст на приходите, а печалбите нарастват впечатляващо с 60%. Този значителен ръст на печалбата подчертава адаптивността и ефективността на българските фирми, вероятно движен от стратегическо управление на разходите, оперативни подобрения и благоприятни пазарни условия, които позиционират България като значим играч на бизнес картата на Централна и Източна Европа", отбелязват анализаторите на Coface.

 

 
Свързани публикации:
България между ръст и риск: Coface събра икономисти и бизнес в диалог за бъдещето на българската икономикаФирмите фалити в България намаляват втора годинаUSAID под прицела на Тръмп: очакват се сериозни икономически последициЦените на газа отново са в светлината на прожекторитеОптимизмът сред германския бизнес пада до най-ниското ниво от COVID-19 насам
класацияCofaceТоп 500фирми
Мнения
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Ръстът на осигуровките като рецепта за бедност и сива икономика
Българските компании показват умерена готовност за епохата на несигурност
Образованието е компасът на зеления преход
Най - четени
ЕК обяви, че изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУДългосрочната безработица в ЕС спада през 2024 г. до 1,9%, в България се понижава до 2,2%Ваучерите за храна на Кауфланд вече са в Булбанк Мобайл Когато е на 4, Вяра Пенчева печели първата си международна наградаВиктория Боева активно се бори за правата на учениците
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Високата работоспособност не е маратон, а ритъм
Exit >
Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“
Exit >
Отпадъците от тикви за Хелоуин увеличават емисиите на метан, но готвачите и фермерите имат решение
Exit >
Произведения на Климт и данъчни стимули в Италия могат да дадат импулс на пазара на изкуството
Бизнес >
Plug-in хибридите отделят почти толкова СО2, колкото и стандартните коли

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ