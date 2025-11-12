Coface: 27 български компании влизат в Топ 500 на Централна и Източна Европа

27 български компании с общ оборот от €38,627 млрд. влизат в последната класация на Coface за 500-те най-големи фирми в региона на Централна и Източна Европа за 2024 г. В 17-ото издание на класацията CEE Top 500 Полша по традиция доминира със 178 компании с общ оборот от €480,994 млрд., но българските компании са с една повече, отколкото преди година, като по брой компании страната се нарежда на пето място, изпреварвайки Словакия.Най-голямата компания в региона е полският енергиен гигант Orlen, който има оборот от €69 ммлрд. В Топ 10 на класацията са още Skoda Auto (Чехия, €24,4 млрд.), Jeronimo Martins (Полша, €23,9 млрд.), MOL (Унгария, €22,3 млрд.), Totalizator Sportowy (Полша, €16,1), PGE Polska Grupa Energetyczna (Полша, €15,1), Volkswagen Slovakia (Словакия, €12,5 млрд.), MVM (Унгария, €11 млрд.), LIDL (Полша, €9,7 млрд.) и Audi Hungaria (Унгария, €8,6 млрд.).Тазгодишното издание показва бизнес климат, подвластен на сложността. Докато макроикономическите индикатори през 2024 г. сочат умерено възстановяване, компаниите в региона са били изправени пред повишени разходи, финансови ограничения и изместване на търсенето, пише в уводните думи за класацията Ярослав Яворски, главен изп. директор на Coface за региона на ЦИЕ. Но данните разкриват, че много корпорации са отговорили с гъвкавост, настройвайки опурациите, управлявайки рисковете и поддържайки ускорението в нисигурни условия, допълва той.Напрежението се вижда в намаляването на маржа на нетната печалба, който пада от 4% до 3,2% за фирмите в класацията. Общият оборот на най-големите компании в региона е намалял с 3,7% за последната годинаа основно заради срива в нефтохимическия сектор. Но като цяло средните приходи в Топ 500 са нараснали с 3,1%, което показва широка икономическа стабилност, отбелязват от Coface."Въпреки продължаващата политическа нестабилност българският частен сектор и икономиката като цяло демонстрират ръст и устойчивост. Компаниите в страната постигат скромно нарастване с 3% на оборота, отразяващо стабилен ръст на приходите, а печалбите нарастват впечатляващо с 60%. Този значителен ръст на печалбата подчертава адаптивността и ефективността на българските фирми, вероятно движен от стратегическо управление на разходите, оперативни подобрения и благоприятни пазарни условия, които позиционират България като значим играч на бизнес картата на Централна и Източна Европа", отбелязват анализаторите на Coface.