Карина Митрова поставя рекорди в плуването, мечтае за Олимпиада

Тя успешно съчетава спорта с ученето е в Американския колеж

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Карина (Кари) Митрова започва да плува едва на 10-месечна възраст и бързо превръща спорта в своя голяма страст. Основният ѝ стил е 100 метра бътерфлай – дисциплина, която избира заради динамиката, силата и техниката, които изисква. Вдъхновява се от Съмър Макинтош и мечтае да се класира за Олимпийски игри и да донесе медал за България.



От съвсем малка участва активно в календара на Българската федерация по плувни спортове и вече има зад гърба си национални и международни успехи. Всяка година подобрява личните си рекорди и се изкачва в европейските класации, където редовно попада в топ 10 на възрастовите си групи.



Кари признава, че съчетаването на плуването с ученето е най-голямото ѝ предизвикателство. Тя завърши успешно ЧОУ „Света София“ и вече е ученичка в Американския колеж в София.



УСПЕХИТЕ НА КАРИ



2021 – участва в 7 състезания от календара на Българската федерация по плувни спортове, печели 34 медала (25 златни), 4 купи за най-добър състезател в своята възрастова група и оглавява националната ранглиста по Performance Points (390.85) за 9–10-годишни.



2022 – завоюва 37 медала (18 златни), дебютира на държавен шампионат и става шампион на 100 м бътерфлай. С времето си 1:11.55 на 100 м бътерфлай (50 м басейн) е №1 на Балканите, а в Европа влиза сред първите пет.



2023 – печели 42 медала, включително 5 индивидуални държавни титли и 2 в щафети. Носител на 5 купи за най-добър състезател. Успешно се състезава в по-големи възрастови групи.



2024 – поставя 6 национални рекорда, печели 19 златни медала, включително 6 държавни титли. Става абсолютен държавен шампион на 50, 100 и 200 м бътерфлай. Представя България на турнира Multination и влиза в топ 10 на вечната национална ранглиста при жените.



2025 – постига 3 нови национални рекорда, става 4-кратен държавен шампион в категория „девойки младша възраст и бронзов медалист в категория жени. Към момента заема трето място в еропейската класация за 14-годишни на 100 м. Бътерфлай.

