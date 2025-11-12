Камелия Елкенева печели литературен конкурс в Париж

Тя има всичко, което е нужно, за да остане големият талант наистина голям

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Камелия Елкенева е ученичка от Бургас, пише стихове и разкази от ранна детска възраст. Тя е част от клуба по творческо писане''Хвърчащите хора'' от фондацията ''Шанс за децата и природа на България'' към Центъра за млади таланти в родния й град.



Първите й творби са от времето, когато е на осем години. Участва в създаването на списание ''За хвърчащите хора'', в което млади автори публикуват свои творби.



Член на екипа, създал през тази година филм, посветен на българския възрожденец Стоян Шивачев.



Камелия се класира на второ място на националния конкурс''Магията на словото''. Най-ценната награда досега е от тази година, когато спечели конкурса ''Вълшебното перо'' в Париж, организиран от българското неделно училище "Иван Вазов". Разказът й "Синове" бе отличен сред над 700 творби от 18 държави.



Камелия Елкенева е млад автор с оргинално перо, който преобръща традиционни визии и митове, изненадва с образни решения. Тя има всичко, което е нужно, за да остане големият талант наистина голям – болезнено искрена, тя притежава специална духовна интелигентност и дълбока етика. И в поезията, и в прозата е автентична, словото й носи дълбок смисъл и прозрения.



На добър час!

