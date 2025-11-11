ЕК обяви, че изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ

ЕК обяви, че изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ
Европейската комисия съобщи, че изплаща 438,6 милиона евро на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това са безвъзмездни средства от второто плащане по плана, се уточнява в съобщението.

През април България поиска преразглеждане на своя ПВУ, а промененият план беше одобрен от Съвета на ЕС през юли, отбелязва комисията. На 23 юли 2025 г. България подаде отново второ искане за плащане на обща стойност 653 милиона евро. Това искане включва 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции, пише в съобщението. Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдните и обществените системи с прозрачност и защита на подателите на сигнали за нередности, освобождаване на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и създаване на възможности за съхранение на енергия.

ЕК частично одобри второто искане за плащане на България на 3 октомври. България все още трябва да изпълни един оставащ етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Комисията ще разгледа изплащането на останалите средства, след като България е изпълнила и това изискване, се допълва в съобщението.

Българският ПВУ е за 6,17 милиарда евро. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5 на сто от разпределената сума по плана, като 38,2 на сто от очертаните етапи и цели са постигнати.

(От БТА)
