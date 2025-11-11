Учители от цялата страна обменят вдъхновяващи образователни практики

За издателство Клет България:



Издателство Клет България е водещо образователно издателство у нас, част от голямата европейска издателска група Klett. Учебниците и учебните помагала с марките Анубис, Булвест 2000, Изкуства и Klett, осигурявани от издателството, са символ на качество за няколко поколения български учители.



Клет България доставя на българския пазар и учебни системи и помагала за чуждоезиково обучение на Klett, университетските издателства Cambridge University Press и Oxford University Press, големите европейски издателства Delta, Difusión, Éditions Maison des Langues, Casa delle Lingue и ELi Publishing, както и речници и самоучители с марките PONS и Langenscheidt.



Клет България е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Българско-британската бизнес асоциация, Германско-българската индустриално-търговска камара и на Асоциация „Българска книга“.



Издателство „Клет България“ подновява инициативата „Търсим и споделяме опита на учителя“, която има за цел да събере и да даде гласност на най-ефективните и вдъхновяващи практики на преподаватели от цялата страна. В периода от 3 ноември 2025 г. до 2 март 2026 г. учителите в прогимназиален етап могат да споделят оригиналните си методи на преподаване, с които по иновативен начин насърчават креативността на учениците.Добрите педагогически методи превръщат уроците в истинско преживяване, което ангажира децата и ги мотивира сами да изследват света и да придобиват нови знания. Нашата мисия е да разпространим тези идеи и да ги превърнем в успешни практики. Вярвам, че това е ключът към развиването на вдъхновяващо и ефективно обучение – сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.Инициативата предоставя платформа за споделяне на знания, стимулира иновативното преподаване и събира ценни ресурси, които правят обучението по-ефективно, вдъхновяващо и близко до учениците. Тазгодишното разширено издание е насочено към учители, преподаващи български език, литература, математика, компютърно моделиране и информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество.Реализирайки инициативата „Търсим и споделяме опита на учителя“, „Клет България“ продължава своята мисия да насърчава качественото преподаване и да подпомага развитието на учителската общност у нас. Всички учители, желаещи да вземат участие, могат да кандидатстват със своята иновативна практика в онлайн формата на издателството ТУК.