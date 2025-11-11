Иван Георгиев създава материал на бъдещето

Прототипът Blaze Guard издържа на температури над 2000°C

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Иван Георгиев е ученик в 12. клас на Националната финансово-стопанска гимназия и е един от ярките млади таланти в областта на науката и предприемачеството.



На 17-годишна възраст създава Blaze Guard – прототип на огнеупорен материал, който издържа на температури до над 2000°C. По създаването на прототипа го запалва учителката му по физика.



Иван започва да изследва мистериозния материал от миналото Starlite, смятан за изгубен, прави собствени опити и лабораторни тестове. Изчита университетски учебници по материалознание, работи върху десетки формули и достига до работещ прототип на огнеупорен материал. С него печели първо място в конкурса „Академия за иновации“ и 20 000 лв., златен и сребърен медал на YouthStart Europe в Берлин (2024). Иван вече е привлякъл инвестиция от 25 000 евро, която насочва към създаване на огнеупорни бои за жп индустрията.

...