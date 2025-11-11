Когато е на 4, Вяра Пенчева печели първата си международна награда

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Вяра Пенчева е 15-годишно момиче с голямо сърце, което много обича да рисува. Творческият ѝ път започва от Школа „Елиза Арт“ в Габрово с ръководител Елиза Ковачева-Цокова, когато е само на 4 години. Творбите на Вяра са изпълнени с ярки цветове и се отличават с оригинален стил. За последните 10 години тя печели повече от 500 награди от престижни национални и международни конкурси по целия свят и участва в много международни проекти и благотворителни инициативи.



Международните успехи на Вяра започват през 2014 година, когато тя едва четиригодишна става най-малкият победител в Първия международен конкурс за детска рисунка в памет на Едмънд Томас Клинт, организиран от „Керала Туризъм“, и печели екскурзия до Индия. Това постижение и незабравимо преживяване стимулират Вяра да продължи да развива таланта си, да експериментира с различни техники и материали и да печели още много награди през годините.

Вяра участва и в редица изложби по целия свят. В Токио (Япония) – Международна изложба на летище Нарита, съпътстваща Олимпийските и Параолимпийските игри (2021); Флоренция (Италия) – Международна изложба на детски карти, съпътстваща 30-ата международна картографска конференция (2021); Далас, Тексас (САЩ) – Международна изложба за еко изкуство Earthx2022; Троа (Франция) – Международна изложба под патронажа на ЮНЕСКО, посветена на Олимпийските игри (2024), и много други.

През 2024 г. Вяра печели еднолично първото място в Световния конкурс за детска рисунка, организиран от Worldwide Kids Drawings LLC в Бевърли Хилс, Лос Анджелис, САЩ.

Вяра поставя уникален рекорд като единствен трикратен победител в престижния Международен фестивал за рисунки за педиатрични пациенти (IFPPP), организиран от групата „Здраве и изкуство”, съпътстващ Международния конгрес на Универсалната мрежа за насърчаване на образованието и научните изследвания (USERN). Всяка година конгресът на USERN се провежда в различна държава. През 2023 година, по време на официалната церемония в Ереван, Армения, Вяра има честта да приеме домакинството от името на България за 2024 година. Тя е избрана да нарисува плакатите за 10th IFPPP, Пловдив, България (2024 г.) и 11th IFPPP, Сао Пауло, Бразилия (2025 г.).

През 2025 г. Вяра е един от 12-те художници от цял свят, избрани за участие във Втората международна изложба за виртуално съвременно изкуство ART FOR THE PLANET, организирана във Венеция от Асоциацията за открито изкуство на Венеция.



Вяра е дете на света – нейните рисунки покоряват всички континенти на нашата планета и навсякъде оставят зрителите без дъх. Толкова съвършен, красив и цветен е светът в нейните творби, оценени безапелационно от световната общественост.



На добър час!





