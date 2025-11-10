От сряда Ryanair спира хартиените билети

Пътниците ще получават бордната си карта само чрез мобилно прилажение

От сряда Ryanair спира хартиените билети
От сряда, 12 ноември, нискотарифната авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) ще изисква от всички пътници да използват дигитални бордни карти, генерирани чрез мобилното ѝ приложение, като се отказва изцяло от хартиените билети., предаде ДПА.

Пътниците вече ще трябва да получават бордната си карта чрез официалното приложение на „Райънеър“ за смартфони. Без нея няма да могат да преминат през проверката за сигурност или да се качат на борда.

Главният изпълнителен директор на компанията Майкъл О’Лиъри призна, че може да възникнат „някои проблеми при първоначалното въвеждане“ на новата система, но подчерта в интервю за британския вестник „Индипендънт“, че над 80 на сто от клиентите на авиопревозвача вече използват мобилното приложение.

Компанията посочи, че новата мярка е част от нейната дигитална стратегия, целяща улесняване на процеса на регистрация и намаляване на екологичния отпечатък. Според изчисления на авиопревозвача, преминаването към изцяло цифрови бордни карти ще спести над 300 тона хартия годишно.

В случай че смартфонът бъде изгубен или батерията му се изтощи, пътниците ще могат да получат безплатна хартиена бордна карта на летището преди преминаване на проверката за сигурност. Ако проблемът възникне след проверката, информацията вече ще се съдържа в системата на авиокомпанията, а персоналът на гейта ще окаже съдействие.

Авиокомпанията обаче подчерта, че най-важното е пътниците да се регистрират онлайн преди полета си.

Пътници, които пропуснат да се регистрират онлайн, могат да получат разпечатани билети на летището срещу такса - от 30 евро в Испания и 40 евро в Австрия до 55 евро в други страни от ЕС и Обединеното кралство.

За пътници без смартфон остава възможността да получат хартиен билет на летището, при условие че предварително са се регистрирали през уебсайта на авиокомпанията.
