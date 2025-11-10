Виктория Боева активно се бори за правата на учениците

Организира, инициативи и каузи, които носят светлина там, където е нужна

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Виктория Боева е ученичка в 12. клас в „СофтУни БУДИТЕЛ“ и с визия, лидерство и пример променя средата около себе си. Тя е заместник-председател на Националния ученически парламент и активно се бори за правата на учениците и за тяхното активно включване в обществените процеси. В това си качество Виктория изнася реч в Народното събрание, като нейното изказване бележи първото пряко участие на ученици в процеса по промяна на образователния закон.



Тя е носител на златен медал по дебатиране в университета „Йейл“ в САЩ и притежава престижната награда Yale Book Award за изключителни качества и постижения. Виктория е единствената българка, избрана да представи страната в едномесечната програма по политика и дипломация в САЩ BFTF (Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship).



През изминалата година Виктория организира национална доброволческа инициатива „Подари Щастие“, която получава широк медиен отзвук. С нея са събрани стотици дарения и подаръци за децата в нужда от дома „Любен Каравелов“ по време на коледните празници. Освен всичко това се занимава с графичен дизайн и в момента е доброволка в детска градина, където развива маркетинга им.



Виктория е основател и председател на „Еко клуб“ и „Доброволчески клуб“, чрез които превръща училището си в общност на действие. Тя организира инициативи и каузи, които носят светлина там, където е нужна – към хората, към бъдещето.



