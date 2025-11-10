Ученици от цялата страна ще премерят знанията си в XV национално състезание по немски език

Ученици от цялата страна ще премерят знанията си в XV национално състезание по немски език
Националното състезание по немски език отново ще предостави възможност на учениците от цялата страна да премерят своите знания и умения с връстниците си. Престижната образователна инициатива, организирана от издателство „Клет България“, ще се проведе за поредна година с основната цел да вдъхнови младите таланти да разгърнат потенциала си и да тестват своите знания по граматика, лексика и четене с разбиране. Регистрацията за вътрешноучилищните кръгове в тазгодишното издание на състезанието е отворена до 26.11.2025 г. Всички училища, които желаят да се включат в него и да осигурят допълнителни възможности за изява на своите ученици, могат да потвърдят своето участие тук.

„С времето националното състезание по немски език се утвърди като едно от най-важните събития в образователния календар за изучаващите езика на Гьоте. Все повече ученици проявяват интерес към него и се впускат с голямо нетърпение, ентусиазъм и желание да демонстрират своите познания. Това е ярко доказателство за стремежа на българските учители да осигуряват висококачествено обучение по немски език и да вдъхновяват младите хора да се развиват и да надграждат уменията си“, сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

Традиционно състезанието се провежда в два кръга – вътрешноучилищен и национален.  Форматът му е съобразен с международните изпитни стандарти и обхваща нивата от A1 до C1 съгласно общоевропейската езикова рамка. От тази година ниво А1 е разделено в две категории с цел да се гарантират справедливост и равнопоставеност при оценяването. Участниците до 7. клас включително ще могат да се включат в A1 Junior, а учениците в гимназиален етап ще се състезават в А1.

Националният кръг на престижната образователна инициатива ще се проведе на 24.01.2026 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – най-старата гимназия в град Ловеч, символ на академични постижения, утвърдени традиции и извор на вдъхновение за новите поколения. Победителите от него ще бъдат наградени на тържествена церемония по време на конференцията KLETT-TAG, която ще отбележи отдадеността и постиженията на учениците, както и труда на техните учители.

С всяка изминала година националното състезание по немски език привлича все повече ученици и постепенно се превръща в отправна точка за изучаващите езика. То е естествено продължение на основната мисия на издателство „Клет България“ да подкрепя всеки по пътя на знанието и да предоставя нови възможности за растеж и развитие на младите таланти.
