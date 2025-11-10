Антон Стоилов печели златни медали от световни олимпиади

Той съчетава класическите методи на аритметиката с иновативен подход при подготовката

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



Антон Стоилов е на 16 години, от Благоевград, и вече е едно от големите млади имена у нас и по света в менталната аритметика. Той е шампион от най-престижните олимпиади по света. Има първи места в менталната аритметика от Дубай през 2022, 2023, 2025 г., от Египет през 2022 и 2025 г., от Амстердам през 2023 г., от Барселона през 2024 г., от Букурещ през 2024 г.



Тази статистика сама по себе си говори за качествата на Антон, за състезателния дух и изключителните способности. Той съчетава класическите методи на аритметиката с иновативен подход при подготовката – чрез създаване на собствени техники, упражнения и стратегии, които го отличават от другите състезатели. Освен това умее да превърне иначе „сухата“ математика в атрактивно и емоционално преживяване, като показва как менталната аритметика може да бъде и вдъхновяващ спорт.



На добър час!

