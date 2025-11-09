Босът на Rivian може да получи възнаграждение от $4,6 млрд.

Това ще стане, ако повиши значително цената на акциите на производителя на електромобили

Източник: Wikipedia/Kevauto

Производителят на електромобили Rivian съобщи в петък, че предоставя на своя изпълнителен директор Ар Джей Скериндж план за възнаграждение на стойност до $4,6 млрд. през следващото десетилетие, предаде Си Ен би Си. Сделката е подобна на рекордния пакет за изпълнителния директор на Tesla Илон Мъск и е свързана с нови цели за печалба и намалени ценови нива на акциите. Пакетът за възнаграждение на Rivian за Скериндж може да бъде един от най-щедрите в историята, ако бъдат постигнати определени цели. Мегавъзнаграждението демонстрира стремежа на Rivian да задържи основателя си и да го фокусира върху растежа и рентабилността, докато автомобилният производител, известен със своите SUV R1S и пикап R1T, се готви да пусне през следващата година по-малък и по-достъпен SUV - R2, който ще се конкурира с най-продавания кросоувър Model Y на Tesla.



В четвъртък акционерите на Tesla одобриха рекордния пакет за възнаграждение от $1 трлн. за Илон Мъск, базиран на комбинация от оперативни и пазарни нива за 10 години.



Съгласно новия план Скериндж получава опции за закупуване на до 36,5 млн. акции клас "А" на Rivian, с около 16 млн. повече от предишната му оферта, на цена на упражняване от $15,22 за акция. Наградата ще бъде предоставена само ако Rivian постигне нива на цената на акциите, вариращи от $40 до $140 за брой за 10 години, както и нови цели за оперативни приходи и паричен поток през следващите седем години.



Предишният пакет за възнаграждения, определен през 2021 г., беше обвързан с достигане на цената на акциите на Rivian до $110 и покачване до $295. Акционерити на Rivian го отмениха с мотива, че е малко вероятно целите да бъдат постигнати.



Акциите на Rivian затвориха на $15,22 в четвъртък, а средната целева цена за компанията за една година е около $14, според данни на LSEG.



„Строгите и предизвикателни етапи, свързани с това присъждане на опции, са структурирани по такъв начин, че да гарантират, че опциите се прехвърлят само ако компанията предостави значителна стойност на нашите акционери“, заяви говорител на Rivian.



Ако Rivian достигне всички етапи като част от пакета, Скериндж ще получи до 4,6 милиарда долара, включително разходите за упражняване на опции, показаха изчисленията на Ройтерс, докато Rivian заяви, че акционерите ще "спечелят" $153 млрд. стойност.



Потенциалното изплащане от $4,6 млрд. е равно на приблизително една четвърт от пазарната стойност на Rivian от $18,7 млрд. и е малко по-високо от паричния баланс от $4,4 млрд. в края на септември.



Бордът на Rivian също така удвои основната заплата на Скериндж до $2 милиона. Отделно той получи 1 милион обикновени акции в дъщерното на Rivian дружество Mind Robotics, което разработва индустриална технология за изкуствен интелект.

