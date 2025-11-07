„Изи Кредит“ обяви началото на две промоционални кампании

07 November 2025
„Изи Кредит“ обяви началото на две промоционални кампании
„Изи Кредит“ обяви началото на две промоционални кампании, посветени на Черния петък и предстоящите коледни празници, с които ще раздава награди и специални подаръци на своите клиенти.

Кампанията „ВСЕКИ ПЕТЪК е щастлив само през ноември“ стартира на 7 ноември и продължава до 27 ноември 2025 г. Всеки клиент може да участва в промоцията за 1 от 9 електронни ваучера на стойност 200 лв. (102.26 евро) за онлайн магазина Fashion Days.

Участието е максимално улеснено. Необходимо е единствено попълване на форма за участие на сайта на „Изи Кредит“ или обаждане на телефон 0700 18 100. Печелившите ще бъдат избрани в три поредни петъка - на 14, 21 и 28 ноември 2025 г., като при всяко теглене ще бъдат определени по трима печеливши.

„Изи Кредит“ продължава празничните си инициативи и с голямата си кампания „Коледа е за добрите истории, които споделяме заедно!“. Всеки клиент, който сключи договор за паричен заем с компанията в периода от 31 октомври 2025 г. до 4 януари 2026 г., автоматично участва в празничната промоция за спечелването на 20 нови телевизора с размер на екрана 43 инча. Общо пет тегления са насрочени за следните дати: 14 и 28 ноември 2025 г., 5 и 19 декември 2025 г. и 5 януари 2026 г., като при всяко от тях ще бъдат излъчвани по четирима печеливши.

Двете кампании са част от дългогодишното желание на „Изи Кредит“ да предоставя не само финансови решения, но и позитивни емоции и приятни изненади за своите потребители и не само. Подробните и пълни условия за участие в двете инициативи са достъпни на официалния сайт на компанията.
