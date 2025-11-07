Георги Алексиев представя фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“

В арт пространството на Централни хали София ще бъде открита фотографската изложба „Тя е България – красота в образи“ – проект, който представя нов, съвременен поглед към женската красота в България.



Автор на експозицията е фотографът Георги Алексиев, познат със своя отличителен портретен стил и с умението да улавя силата, нежността и истинността в човешките лица – и най-вече в образа на жената.



Изложбата събира портрети на млади българки – различни по характер, професия и житейски път, но обединени от онази вътрешна красота, която носи духа на България. Сред тях са лекоатлетката и модел Радост Стоянова, оперната певица Ася-Мария Даскалова и още десетки жени, чиито лица разказват истории за идентичност, характер и вдъхновение.



В контекста на предстоящото гостуване на изложбата в Рим – града, в който се раждат вечните представи за естетика и изкуство, откриването в София ще бъде съпроводено и от дискусия, посветена на темата за женската красота – такава, каквато я възприемаме в България и Италия.



Разговорът ще засегне еволюцията на модните и естетически представи през годините, както и ролята на културата в оформянето на идеала за красота днес. Модератор на събитието ще бъде PR експертът Десислава Василева, а сред участниците ще бъде и г-жа Деница Менгова - Координатор на Дамския комитет на Конфиндустрия България, италианската индустриална асоциация в България, които ще внесат международен поглед към темата.

