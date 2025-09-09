Смели мечтатели превръщат идеите в реалност

Смели мечтатели превръщат идеите в реалност
Публикуваме посланията на номинираните участници в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Да чуем своите герои!

ЖАКЛИН ВАГЕНЩАЙН,  ИЗДАТЕЛ, ПРОДУЦЕНТ И КУЛТУРЕН ПРЕДПРИЕМАЧ:

Бъдещето е територия на смели мечтатели, които превръщат идеите в реалност и вдъхновяват промяната. Вярвам, че културата и изкуството са универсалният език, чрез който хората могат да се срещнат отвъд граници и различия, и дори време. Те ни учат на съпричастност, развиват въображението и ни показват, че светът става по-пълноценен, когато е споделен. Бъдещите хора трябва да бъдат едновременно пазители на паметта и създатели на нови хоризонти – да обединяват знание и творчество, технологии и етика, индивидуалност и колективна отговорност и да предават красотата и богатството на човешкия дух на идните поколения.

Жаклин Вагенщайн е издател, продуцент и културен предприемач. Директор на издателство „Колибри“ и основател на единствения в света фестивал Cinelibri – уникален форум за среща на литература и кино, признат международно за своята артистична визия. Под нейно ръководство „Колибри“ издава над 150 заглавия годишно и организира стотици литературни и културни събития. Като продуцент и режисьор стои зад редица филми и документални поредици, селектирани и награждавани на престижни фестивали. Отличена е с множество международни и национални награди, сред които „Кавалер на Ордена за изкуство и литература“ на Франция, „Жена на годината“ и „Културен иноватор на десетилетието“.

 

 

 
