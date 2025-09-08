Бъдещето е пътят, който изграждаме днес

Бъдещето е пътят, който изграждаме днес
Публикуваме посланията на номинираните участници в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Да чуем своите герои!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И СЪОСНОВАТЕЛ, SHELLY GROUP:

Бъдещето не е просто следващата страница на живота, а пътят, който изграждаме днес – със смели идеи, визионерство и реални действия. Вярвам, че все по-често хората на бъдещето ще гледат на технологиите и иновациите не като на заплаха, а като на инструмент за повече свобода и устойчивост. Машините могат да дадат решения бързо, но само хората могат да мечтаят и да придават смисъл. Именно въображението и човешките ценности са горивото, което да превърне технологичния свят, в който живеем, в по-добър за всички нас. Това е посоката, която вярвам, че ние в Shelly, но и следващите поколения ще следваме, за да създадем решения, които вдъхновяват и променят живота към по-добро.

Визионерът зад глобалния успех на Shelly Group

Димитър Димитров е предприемач с над 25 години опит в телекомуникациите, технологиите и IoT (Интернет на нещата). Съосновател на Allterco Robotics – понастоящем Shelly Group (от 2018 г.), той извежда българския стартъп на световната сцена. Днес технологичният холдинг е глобален играч и доставчик на IoT и смарт решения за домове и сгради в над 120 пазара. Компанията е продала над 26 млн. умни устройства, a продуктите ѝ се ползват от близо 5 млн. домакинства по света.

Под негово ръководство Shelly се листвa на борсите в София и Франкфурт и продължава да печели доверието на все повече инвеститори. През юни 2025 г. компанията премина прага от 1 млрд. щатски долара пазарна капитализация и според представители на компанията съвсем скоро ще сме свидетели на същата оценка, в евро.

Визията на Димитър Димитров превръща Shelly в синоним на достъпна и удобна смарт иновация както за крайни клиенти, но така също и за професионалисти, и която вече променя начина, по който ефективно управляваме домовете и бизнес средата.
