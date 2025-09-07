Човешкият мозък е най-възхитителната и незаменима технология

България ще стане справедливо и проспериращо общество тогава, когато осигурим възможност на всяко дете да учи в училище-оазис и учители, които развиват пълния му потенциал

Човешкият мозък е най-възхитителната и незаменима технология
Публикуваме посланията на номинираните участници в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Да чуем своите герои!


ТРАЯН ТРАЯНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО В ЧАС“:

В действията си днес се водя от три максими. 1. Човешкият мозък е най-възхитителната и незаменима технология, а средата отключва неговия потенциал. 2. Хората са еволюционно програмирани да учат от други хора. 3. България ще стане справедливо и проспериращо общество тогава, когато осигурим възможност на всяко дете да учи в училище-оазис и учители, които развиват пълния му потенциал. Вярвам, че бъдещето ще докаже валидността на тези максими.

Аз съм Траян Траянов, родом от Силистра, израснал в семейство на актьори. Родителите ми се преместиха в София, за да уча в по-добро училище. Това ми даде трамплин да следвам в Харвард и Кеймбридж. След старт на кариерата в консултантски компании осъзнах, че съм готов да се върна в България и да се посветя на значима за мен кауза – всяко дете да има осъзнати, способни и отдадени учители. Така през 2010 г. започна пътят ми в „Заедно в час“. Горд съм, че съм част от изграждането на организация, в която хората са в центъра – и като мисия, и като култура. Днес „Заедно в час“ е двигател на промяна в българското образование и среда, която съчетава човечност с високи цели. А като баща на две момчета знам от първа ръка колко значим е залогът на работата ни – бъдещето на децата и на обществото ни.
