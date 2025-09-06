Инвестирайте в здраве и човещина

Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА, ЛЕКАР-НЕВРОЛОГ, АВТОР И ВОДЕЩ НА „СВЕТЪТ НА ЗДРАВЕТО“ ПО bTV:



Ей, бъдеще! И хора от бъдещето – позволете ми да споделя едно послание от сърцето.



Вие, хора от миналото, мислехте, че прогресът е технологии, скорости, постижения и богатство. Истинската величина обаче е в способността да останеш човек.



Нито състраданието, нито сълзата в очите на майка, нито смехът на дете могат да бъдат закодирани. Човещината не се превръща в код или алгоритъм.



Затова инвестирайте в знания и човещина – най-сигурния фонд на бъдещето. Дивидентите му са човешки живот, надежда, поколения, които ще живеят по-добре, отколкото можем да си представим. И това е единствената гаранция за перспектива, която си струва да бъде живяна.



И тя е възможна, ако се грижим за здравето, ако развиваме в главите си невронни мрежи и интегрално съзнание, което балансира между прогрес и самоунищожение.



Истинската величина не се измерва само с талант и награди, а с начина, по който вдъхновяваш другите да надскачат собствените си граници, да стават уникални, да усещат колко прекрасен е животът – всяка секунда, всеки дъх, всяка възможност.



Да пазим децата. Да осъзнаваме, че едно насърчено дете може да е следващ Галилей, Айнщайн, Мария Кюри или Тюринг.



Да оставяме след себе си не просто материали, а устрем, доброта, ценности и светлина, които ще продължат да резонират дълго след нас.





Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА е лекар-невролог и създател на научно базираната здравна журналистика в България. Автор и водещ на „Светът на здравето“ – първото и единствено здравно предаване с 25 години ефир, което насърчава профилактиката, проактивните здравословни избори и интегрален житейски подход. Има защитен научен дисертационен труд в Медицинския университет – София, и е автор на бестселъра „Хвърчило към рая“, вдъхновил хиляди читатели.



Награди и отличия:



- Златна статуетка, международен конкурс Стокхолм (2010) – световен №1 по диабет „



- Златно перо, Съюз на българските журналисти



- Икар – Будител на годината и Чудотворният просветител



- БЛС – социално отговорна медия



- Forbes Топ 70 на най-влиятелните български знаменитости



- Победител в Dancing Stars Bulgaria 2024



Творец, свири на пиано, има записан албум с авторска музика. Съпруга и майка.

