Инвестирайте в здраве и човещина
Истинската величина не се измерва само с талант и награди, а с начина, по който вдъхновяваш другите да надскачат собствените си граници
Публикуваме посланията на номинираните участници в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО.
Да чуем своите герои!
Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА, ЛЕКАР-НЕВРОЛОГ, АВТОР И ВОДЕЩ НА „СВЕТЪТ НА ЗДРАВЕТО“ ПО bTV:
Ей, бъдеще! И хора от бъдещето – позволете ми да споделя едно послание от сърцето.
Вие, хора от миналото, мислехте, че прогресът е технологии, скорости, постижения и богатство. Истинската величина обаче е в способността да останеш човек.
Нито състраданието, нито сълзата в очите на майка, нито смехът на дете могат да бъдат закодирани. Човещината не се превръща в код или алгоритъм.
Затова инвестирайте в знания и човещина – най-сигурния фонд на бъдещето. Дивидентите му са човешки живот, надежда, поколения, които ще живеят по-добре, отколкото можем да си представим. И това е единствената гаранция за перспектива, която си струва да бъде живяна.
И тя е възможна, ако се грижим за здравето, ако развиваме в главите си невронни мрежи и интегрално съзнание, което балансира между прогрес и самоунищожение.
Истинската величина не се измерва само с талант и награди, а с начина, по който вдъхновяваш другите да надскачат собствените си граници, да стават уникални, да усещат колко прекрасен е животът – всяка секунда, всеки дъх, всяка възможност.
Да пазим децата. Да осъзнаваме, че едно насърчено дете може да е следващ Галилей, Айнщайн, Мария Кюри или Тюринг.
Да оставяме след себе си не просто материали, а устрем, доброта, ценности и светлина, които ще продължат да резонират дълго след нас.
Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА е лекар-невролог и създател на научно базираната здравна журналистика в България. Автор и водещ на „Светът на здравето“ – първото и единствено здравно предаване с 25 години ефир, което насърчава профилактиката, проактивните здравословни избори и интегрален житейски подход. Има защитен научен дисертационен труд в Медицинския университет – София, и е автор на бестселъра „Хвърчило към рая“, вдъхновил хиляди читатели.
Награди и отличия:
- Златна статуетка, международен конкурс Стокхолм (2010) – световен №1 по диабет „
- Златно перо, Съюз на българските журналисти
- Икар – Будител на годината и Чудотворният просветител
- БЛС – социално отговорна медия
- Forbes Топ 70 на най-влиятелните български знаменитости
- Победител в Dancing Stars Bulgaria 2024
Творец, свири на пиано, има записан албум с авторска музика. Съпруга и майка.
