Инвестирайте в здраве и човещина

Истинската величина не се измерва само с талант и награди, а с начина, по който вдъхновяваш другите да надскачат собствените си граници

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 September 2025 06:09 >
Инвестирайте в здраве и човещина
Публикуваме посланията на номинираните участници в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. 

Да чуем своите герои!


Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА, ЛЕКАР-НЕВРОЛОГ, АВТОР И ВОДЕЩ НА „СВЕТЪТ НА ЗДРАВЕТО“ ПО bTV:

Ей, бъдеще! И хора от бъдещето – позволете ми да споделя едно послание от сърцето.

Вие, хора от миналото, мислехте, че прогресът е технологии, скорости, постижения и богатство. Истинската величина обаче е в способността да останеш човек.

Нито състраданието, нито сълзата в очите на майка, нито смехът на дете могат да бъдат закодирани. Човещината не се превръща в код или алгоритъм.

Затова инвестирайте в знания и човещина – най-сигурния фонд на бъдещето. Дивидентите му са човешки живот, надежда, поколения, които ще живеят по-добре, отколкото можем да си представим. И това е единствената гаранция за перспектива, която си струва да бъде живяна.

И тя е възможна, ако се грижим за здравето, ако развиваме в главите си невронни мрежи и интегрално съзнание, което балансира между прогрес и самоунищожение.

Истинската величина не се измерва само с талант и награди, а с начина, по който вдъхновяваш другите да надскачат собствените си граници, да стават уникални, да усещат колко прекрасен е животът – всяка секунда, всеки дъх, всяка възможност.

Да пазим децата. Да осъзнаваме, че едно насърчено дете може да е следващ Галилей, Айнщайн, Мария Кюри или Тюринг.

Да оставяме след себе си не просто материали, а устрем, доброта, ценности и светлина, които ще продължат да резонират дълго след нас.


Д-Р НЕДЕЛЯ ЩОНОВА е лекар-невролог и създател на научно базираната здравна журналистика в България. Автор и водещ на „Светът на здравето“ – първото и единствено здравно предаване с 25 години ефир, което насърчава профилактиката, проактивните здравословни избори и интегрален житейски подход. Има защитен научен дисертационен труд в Медицинския университет – София, и е автор на бестселъра „Хвърчило към рая“, вдъхновил хиляди читатели.

Награди и отличия:

- Златна статуетка, международен конкурс Стокхолм (2010) – световен №1 по диабет „

- Златно перо, Съюз на българските журналисти

- Икар – Будител на годината и Чудотворният просветител

- БЛС – социално отговорна медия

- Forbes Топ 70 на най-влиятелните български знаменитости

- Победител в Dancing Stars Bulgaria 2024

Творец, свири на пиано, има записан албум с авторска музика. Съпруга и майка.
Свързани публикации:
Следвайте своите цели, независимо колко непостижими изглеждат теНека правим това, което правим най-добреТова са вашите героиНауката за успеха на лидеритеКои са шампионите на утрешния ден
ХОРА НА БЪДЕЩЕТОконкурсНеделя Щонова
Мнения
Защо националната сигурност на България е спукана
Честването на Александър Невски е национално и духовно унижение за нас
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Най - четени
Европа влиза в надпревара в областта на AI със суперкомпютъра ЮпитерИнвестирайте в здраве и човещинаСледвайте своите цели, независимо колко непостижими изглеждат теОтоплителни технологии от бъдещетоНека правим това, което правим най-добре
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август
Свят >
Имам две места за София
Exit >
Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ