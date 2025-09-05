България с най-голям ръст на заетите в ЕС през второто тримесечие

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 05 September 2025 17:20 >
България с най-голям ръст на заетите в ЕС през второто тримесечие
България е отбелязала най-голям растеж в ЕС на заетите през второто тримесечие на годината, като показателят е нараснал с 1,1 на сто спрямо предходното тримесечие, сочат най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. Като цяло за ЕС делът на заетите лица е нараснал с 0,1 на сто, като такава е и динамиката в еврозоната през второто спрямо първото тримесечие на 2025 година.

Сред членките на ЕС с най-значителен ръст на заетите са били също Испания и Малта (0,7 на сто за всяка).

Броят на заетите българи е нараснал с 3,7 на сто през второто тримесечие на година база спрямо същия период на миналата година, като по-голям растеж на тази база е отчетен единствено в Малта (4,5 на сто).

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. заетостта в ЕС е отбелязала ръст с 0,4 на сто през април – юни, докато в еврозоната е прибавила 0,6 на сто.

През второто тримесечие на 2025 г. в ЕС са били заети 219,9 милиона души, от които 171,6 милиона жители на страни от еврозоната.

През първото тримесечие заетостта в ЕС запази ниво, а в еврозоната се разшири с 0,2 на сто спрямо предходното тримесечие. В сравнение с първото тримесечие на миналата година заетостта в ЕС прибави 0,4 на сто, а в еврозоната – с 0,8 на сто.

Отработени часове

Отработените часове в България са били с 0,9 на сто повече през второто тримесечие, отколкото през януари – март. Спрямо второто тримесечие на 2024 г. отработените часове са се увеличи с 2,1 на сто.

През второто тримесечие на тримесечна база отработените часове са се увеличили с 0,1 на сто и в ЕС, и в еврозоната. В сравнение със същото тримесечие на предходната година отработените часове обаче са намалели съответно с 0,4 и 0,2 на сто.
Свързани публикации:
Безработицата във Франция чупи рекордиФранция стигна до рекорден брой безработни
заетост. ЕС
Мнения
Защо националната сигурност на България е спукана
Честването на Александър Невски е национално и духовно унижение за нас
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Най - четени
Европа влиза в надпревара в областта на AI със суперкомпютъра ЮпитерИнвестирайте в здраве и човещинаСледвайте своите цели, независимо колко непостижими изглеждат теОтоплителни технологии от бъдещетоНека правим това, което правим най-добре
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август
Свят >
Имам две места за София
Exit >
Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ