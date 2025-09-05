България с най-голям ръст на заетите в ЕС през второто тримесечие

България е отбелязала най-голям растеж в ЕС на заетите през второто тримесечие на годината, като показателят е нараснал с 1,1 на сто спрямо предходното тримесечие, сочат най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. Като цяло за ЕС делът на заетите лица е нараснал с 0,1 на сто, като такава е и динамиката в еврозоната през второто спрямо първото тримесечие на 2025 година.



Сред членките на ЕС с най-значителен ръст на заетите са били също Испания и Малта (0,7 на сто за всяка).



Броят на заетите българи е нараснал с 3,7 на сто през второто тримесечие на година база спрямо същия период на миналата година, като по-голям растеж на тази база е отчетен единствено в Малта (4,5 на сто).



Спрямо второто тримесечие на 2024 г. заетостта в ЕС е отбелязала ръст с 0,4 на сто през април – юни, докато в еврозоната е прибавила 0,6 на сто.



През второто тримесечие на 2025 г. в ЕС са били заети 219,9 милиона души, от които 171,6 милиона жители на страни от еврозоната.



През първото тримесечие заетостта в ЕС запази ниво, а в еврозоната се разшири с 0,2 на сто спрямо предходното тримесечие. В сравнение с първото тримесечие на миналата година заетостта в ЕС прибави 0,4 на сто, а в еврозоната – с 0,8 на сто.



Отработени часове



Отработените часове в България са били с 0,9 на сто повече през второто тримесечие, отколкото през януари – март. Спрямо второто тримесечие на 2024 г. отработените часове са се увеличи с 2,1 на сто.



През второто тримесечие на тримесечна база отработените часове са се увеличили с 0,1 на сто и в ЕС, и в еврозоната. В сравнение със същото тримесечие на предходната година отработените часове обаче са намалели съответно с 0,4 и 0,2 на сто.

