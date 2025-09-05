На €626,9 млн. се оценява ефектът от новите мита на САЩ за износа ни

Източник: Shutterstock

Евентуалният общ оценен ефект - пряк и непряк, от новите мита на САЩ от намаления износ от България, се оценява на 626,9 млн. евро, което представлява 1,46 процента от целия стоков износ на страната. Това каза министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Шотев за въздействието върху България от ангажиментите, поети от Европейския съюз в рамките на новото търговско споразумение със САЩ.



Дилов съобщи, че в тази връзка Министерството провежда изследване сред засегнатите предприятия за ситуацията и перспективите на пазарите, и на тяхното позициониране в новите условия, както и позиционирането на конкурентните на българските стоки на американския пазар. Целта е да се предприемат конкретни мерки за подпомагане на българския бизнес, допълни той.



През втората половина на август ЕС и САЩ публикуваха съвместно писмено изявление за споразумението, постигнато през юли по търговските въпроси. Ключовите моменти в документа включват 15 процента мита за внос в САЩ на повечето европейски стоки, със специфични ставки за автомобилите, свързани със законодателни действия на ЕС.



В интервю за БТА в началото на август заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов каза, че очакваният спад в българския износ за САЩ заради новите мита е около 32,8 процента или 1,5 на сто от общия износ. Очакваният негативен ефект върху БВП на България от наложените мита е около 0,35 процента. Разчетите на ведомството показват, че негативните ефекти върху българския експорт са 12,5 процента среднопретеглено мито, каза тогава заместник-министър Барбалов.



По време на парламентарния контрол министър Дилов изтъкна, че въвеждането на нови мита от САЩ върху внасяните стоки от ЕС оказва въздействие върху европейската икономика и българската в частност. Той посочи, че анализът и оценката на ефекта включват задълбочен анализ на външната търговия на България със САЩ и оценка на потенциалните загуби на износ, и промените във външнотърговския баланс между САЩ и България. В анализа е обхванат целият стоков износ за 2024 г. на България към САЩ.



Обемът на износа на България за САЩ представлява 3,3 на сто от общия износ на страната, което предполага, че потенциалните преки загуби са относително ниски, коментира министър Дилов, но допълни, че страната ще понесе не само преки загуби на износ, но и непреки. По думите му значителна част от българския износ за ЕС и за останалата част от света е свързан с междинни, а не с крайни стоки, част от които нашите търговски партньори влагат в своя износ за САЩ.



Дилов посочи, че износът на България за САЩ представлява 7 процента от общия износ за трети страни, като отбеляза, че той е фрагментиран и спорадичен, като само 29 стоки се търгуват всяка от последните 3 години, т.е. плаващата част е в размер на 77 процента.



Икономическият министър уточни, че оценката на ефекта от митата на САЩ се извършва на базата на отчетения от САЩ внос на български стоки, като се използват данни от статистиката на Международния търговски център. По отношение на преките ефекти, според митата, влезли в сила на 7 август, пряко обхванати ще са стоки, представляващи 85 процента от вноса на български стоки в САЩ, т.е. 1,2 милиарда евро, а малка част са изключените от митата стоки в размер на 186 милиона евро, каза министър Дилов. Той посочи, че 13 процента от вноса на България в САЩ не е обхванат от мита, като част от изключенията.



Икономическият министър съобщи, че в методологията на оценката на преките ефекти се взема предвид концепцията на така наречените оптимални мита, използвана в САЩ. Оценката е разработена в три сценария. Първият е пълна загуба на износ на стоки при увеличение на митата, като това е подходът на официалните оценки на някои от страните от ЕС. Вторият вариант е загуба на част от износа, която част се оценява при използването на показателите на еластичност на цените по вноса спрямо митата и еластичност на търсенето на стоки от вносителите при нарасналите цени спрямо осреднена стойност, според американския Институт за предприемачество, каза Дилов. Третият вариант е загуба на част от износа, която се изчислява като се отчита концентрацията на пазарите на отделните стокови групи с използване на общоприет измерител, обясни икономическият министър.



По отношение на непреките или косвени ефекти министър Дилов изтъкна, че голяма част от българския износ за чужбина е под формата на междинни стоки и затова се оценява и непрекият ефект от митата. В този случай Дилов каза, че вариантите са два - загуба на целия износ на междинни стоки и загуба на част от износа на България към междинни страни на базата на детайлен анализ на износа на стоките с българско съдържание от най-големите търговски партньори на България, тяхната импортоемкост и делът на САЩ за износа на всеки от българските търговски партньори.

