Икономиката расте с 3,1 на сто през второто тримесечие най-вече заради крайното потребление

Българската икономика отбеляза реален ръст от 3,1 на сто през второто тримесечие на 2025 г. на годишна база, според експресните оценки на НСИ, пише в анализ на главния икономист на "Обединена българска банка" (ОББ) д-р Емил Калчев, получен днес в БТА.



Икономическата активност през тримесечието отново е движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 6,5 на сто при относителен дял от 80 на сто в структурата на БВП. Инвестициите през тримесечието се увеличиха с 6,7 на сто, но имат дял само от 19,1 на сто в БВП. На този фон износът продължи да се свива, като достигна спад от 4,9 на сто на годишна база. "През тримесечието и вносът отбеляза лек спад с 0,6 на сто, което бе във връзка със спада на индустрията, както и със свиването при вноса на минерални горива през последните месеци", обяснява д-р Калчев.



"На фона на безработица 3,7 на сто към юли 2025 г. и пълзяща годишна инфлация, средната месечна работна заплата регистрира устойчив ръст от 11,9 на сто към юни (спрямо юни м.г.). Той бе малко по-висок от този през първото тримесечие на годината от 11,8 на сто", допълни още д-р Калчев. Средната заплата към юни нарасна на годишна база както в обществения (13,7 на сто), така и в частния сектор (11,3 на сто). Икономическите дейности с най-голямо увеличение бяха "Култура, спорт и развлечения" - с 21 на сто, "Административни и спомагателни дейности" - с 16,7 на сто, и "Образование" - с 16,3 на сто.



"Сериозният системен ръст на заплатите, който не е подкрепен от съответстващ ръст в производителността на труда, стимулира инфлацията в страната, затруднява конкурентоспособността на икономиката и влияе за повишаване на бюджетния дефицит. Фактор, движещ заплатите нагоре, е държавната политика за повишаване на минималната работна заплата и заплатите в публичния сектор, включително чрез заложени твърди правила, което автоматизира ръста. Към този фактор се добавят ограниченото предлагане на работна сила (вкл. недостиг на квалифицирани кадри) и процесът на икономическо сближаване с останалите страни от еврозоната по пътя към присъединяването към общата европейска валута", посочва д-р Калчев.



Потребителската инфлация, мерена по националната методология, скочи до 5,3 на сто (4,4 на сто за юни). "Подобна тенденция се наблюдаваше и при базисната инфлация (без храни и горива), която също леко нарасна до 3,5 на сто", отбеляза главният икономист на ОББ д-р Калчев.

