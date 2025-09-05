Разплащанията с цифрово евро ще бъдат възможни и без интернет

Източник: Pixabay.com - Hans

ЕС предвижда възможности – разплащанията с цифровото евро да се осъществяват дори при липса на интернет, съобщи вчера пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по икономически и валутни въпроси Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде БНР.



Той отбеляза, че в днешното време на геополитическо напрежение и растящи заплахи в киберпространството е необходимо Европа да разполага със самостоятелна електронна разплащателна система. ЕС предвижда до края на годината да завърши първата фаза от подготовката на цифровото евро - разплащателна система, подобна на частните световни системи (като "Виза" (Visa), "Мастъркард" (Mastercard) и др. - бел. ред.), но поддържана от ЕЦБ. По неговите думи днес Европа все още е изцяло зависима при безналичните плащания от частни неевропейски системи.



Цифровото евро ще допълни парите в брой, уточни Чиполоне. Ще бъде запазена свободата на хората да се разплащат с пари, издадени от ЕЦБ, добави той.



"Еврото трябва да бъде готово за бъдещето, цифровото евро ще бъде допълнение, а парите в брой ще останат важни за нашата устойчивост. Предвиждаме хората да могат да използват цифровото евро дори и в случаи на големи смущения. Засега цифровите разплащателни системи, осигурявани от неевропейски организации, затрудняват способността ни да действаме бързо и независимо, особено при кризи. Безналичните разплащания са удобство и са бързи, но са зависими от състоянието на цифровата инфраструктура", каза експертът.



"Разплащателните системи са толкова важни, колкото достъпът до електричество и до чиста вода. Трябва да има възможност за разплащане, общодостъпна при всички случаи. Саботажите на подводни съобщителни кабели показаха колко може да бъде уязвима инфраструктурата. Предвиждаме новата европейска инфраструктура за електронни разплащания да бъде разпръсната поне в три отделни региона, всеки от които да разполага с множество сървъри. В случай на криза или кибератака в даден район, плащанията ще бъде пренасочвани, за да не бъдат прекъсвани", поясни Чиполоне.



Той добави, че се предвижда, когато една банка изпадне в неспособност да продължи работа, приложение на ЕЦБ за плащане с електронни устройства да осигурява възможност за прехвърляне към услугите на незасегната банка.



Чиполоне отчете, че някои граждани не разполагат със смартфони или им е трудно да боравят с приложения.



"Работим с представители на уязвимите групи, за да се създадат необходимите за тях технологии - например управление на приложението на ЕЦБ с гласови команди", поясни той.



По неговите думи се обмисля възможността незрящите и глухите потребители да получават безплатна помощ в библиотеки и пощи, за да могат да използват европейското приложение за електронни плащания.

