Партиите обявиха приоритетите си за есенната сесия на парламента

Парламентарните групи обявиха приоритетите си в началото на есенната сесия на Народното събрание. Сесията беше открита с химна на България и този на Европейския съюз. Лидерите на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало Бойко Борисов и Делян Пеевски не бяха в залата за химна, Борисов даваше брифинг пред медиите в кулоарите, който прекъсна с мълчание по време на химна. Групата на "Възраждане" пък традиционно седнаха на местата си по време на химна на ЕС.



Моят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всеки и всички заедно имаме пред българските граждани, обърна се председателят на Народното събрание Наталия Киселова към народните представители.



Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни - социално неравенство, ефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, която искаме, динамика на международните отношения, посочи Киселова.



И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции, каза депутатът Тома Биков, който прочете декларация от името на парламентарната група.



В края на тази сесия предстои да приемем и първия бюджет в еврозоната, отбеляза депутатът. Очакваме работата по Плана за възстановяване и устойчивост да продължи с ритъм и целенасоченост, каквито бяха постигнати по време на предишната парламентарна сесия - както от страна на правителството, така и от страна на парламента, каза Биков. По думите му 51-вото Народно събрание ще продължи да изпълнява и задълженията си по отношение на избора на членове на регулаторни органи, които работят извън мандата си в продължение на години.



От "Продължаваме промяната - Демократична България" в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените институции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация от името на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).



Вместо предвидим и експертен преход към еврото, българското общество получава законодателство за извънреден административен контрол, наказателни режими и държавен юмрук върху бизнеса, и принуда, която руши доверието в институциите, блокира инвестициите и прехвърля цената върху гражданите. Българският бизнес пише наръчници за това как да се защитава, когато завладените институции го нападат, каза още Йорданова.



Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група.



Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, коментира Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи лидерът на "Възраждане".



Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев, който прочете декларация от името на групата.



Цонев обясни, че от „ДПС - Ново начало“ ще продължат да подкрепят правителството, докато кабинетът решава проблемите на хората. Най-важният документ, който се приема през политическата парламентарна есен, е законът за държавния бюджет за следващата година. Следващият бюджет, който ще приемем, няма да бъде редови, защото ще бъде първият в евро, отбеляза депутатът.



Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи, призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев в началото на есенната пленарна сесия на парламента.



Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие. Те не донесоха решение, а само блокираха работата на Народното събрание, смята той. Драгомир Стойнев коментира, че икономическата ситуация у нас също изисква отговорни решения. Именно тук е ролята на управляващото мнозинството - да е фокусирано върху политики и нормотворчество, да не допуска партийната целесъобразност да диктува дневния ред, водещи трябва да бъдат общественият интерес, стопанската стабилност и грижа за потребителите, заяви Стойнев.



Прогнозата ми е, че и петият вот на недоверие ще е неуспешен. Това каза Станислав Балабанов, зам.-председател на парламентарната група на „Има такъв народ“, който прочете декларация от името на групата.



От днес нашите приоритети в законодателната дейност ще са свързани със завършването на законодателните ни инициативи по важните за „Има такъв народ“ теми - премахването на "мъртвите души" от Изборния кодекс и въвеждане на напълно машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства, равно прилагане на закона спрямо всички на територията на България, независимо чии граждани са, следващият бюджет да бъде максимално балансиран, окончателно приемане на новите промени в Закона за референдумите, допълни той.



Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение. Това каза народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков, който прочете декларация от името на парламентарната група.



По думите на Садъков България е посрещнала новата парламентарна сесия в условия на задълбочаващи се политически и социално икономически предизвикателства. Той отбеляза, че от АПС поемат отговорността да бъдат различна опозиция.



Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица. Мнозинството в парламента се състои, а правителството е създадено след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала и в изпълнителната власт не са вашите решения, вие гласувате, а после те казват, че нямате право на мнение. Това каза лидерът на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев от парламентарната трибуна в декларация към българските граждани.



Според Василев „настоящата заварка от национални предатели“ ще рухне много скоро, защото „всяка порочна система е исторически обречена“.



Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание, каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на „Величие“.



Избрано с най-фалшифицираните избори в България това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.



(По БТА)

