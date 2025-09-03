За трета поредна година Schneider Electric е на първо място в класацията Gartner Top 25 Supply Chain

Schneider Electric, световен лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, заема първо място в класацията Gartner Top 25 Supply Chain за 2025 г. за трета поредна година.



Класацията Gartner Supply Chain Top 25, която оценява веригата за доставки, се базира на два основни компонента: бизнес резултати и оценка на общността. Бизнес резултатите се измерват чрез публични финансови и ESG (екологични, социални и управленски) данни, които показват представянето на компаниите през последните три години, докато оценката на общността включва мнението на експерти от Gartner и на професионалната общност относно бъдещия потенциал на компаниите и отразява тяхното лидерство във веригата за доставки. Тези два компонента се обединяват в обща комплексна оценка.



„За нас е чест да получим признанието на Gartner и на нашите колеги от сектора,“ заяви Мурад Тамуд, директор „Верига за доставки“ на Schneider Electric. „Продължаваме да наблягаме върху предоставянето на стойност за нашите клиенти и да вдигаме летвата в областта на устойчивостта. Чрез непрекъснати инвестиции в нашите служители и в модерните технологии на Четвъртата индустриална революция изграждаме верига за доставки, която е по-устойчива, гъвкава, ефективна и надеждна. Вярваме, че това признание е силно потвърждение, че вървим в правилната посока.“



По-рано тази година Schneider Electric бе отличена от Gartner в рамките на наградите Power of the Profession Supply Chain Awards като финалист в категорията „Иновация за клиента или пациента на годината“ за работата на компанията по създаването на персонализирана верига за доставки за своите клиенти производители на оригинално оборудване (OEM).



Програмата Impact Supply Chain



Вече втора година Schneider Electric реализира своята тригодишна програма Impact Supply Chain, чиято цел е да донесе значими ползи както за клиентите, така и за планетата. Програмата е изградена върху четири стратегически стълба:



· Персонал: насърчаване на служителите във веригата за доставки на Schneider Electric да бъдат новатори и да създават положително въздействие за клиентите всеки ден.



· Планетата: развитие на устойчива, отговорна и подготвена за нетни нулеви емисии верига за доставки в подкрепа на ангажиментите на Schneider Electric за устойчивост.



· Клиенти: гарантиране на водещо в сектора качество и надеждност чрез стабилна и отзивчива верига за доставки.



· Производителност: постигане на оперативно съвършенство чрез най-съвременните технологии, оптимизирани процеси, регионални екосистеми и колаборативен дизайн.





...