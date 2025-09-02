Младите земеделски стопани ще получат доплащане от близо 25 лв./ха

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 02 September 2025 19:00 >
Младите земеделски стопани ще получат доплащане от близо 25 лв./ха
Източник: МЗХ
Младите земеделски стопани ще получат доплащане от 24,97 лв./ха. Това става възможно с издадена нова заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, с която максимално допустимата ставка се определя на 244,48 лв. или 125 евро/ха, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Ставката е актуализирана след анализ на изплатените до момента средства от Държавен фонд "Земеделие"“ по интервенцията за допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани за кампания 2024 г. По този начин ще бъде използван оптимално целевият финансов ресурс, за да се привлекат и задържат повече млади фермери в селските райони и да се насърчи обновяването на поколенията.

Бюджетът за подкрепа на младите фермери е определен по регламент с резервирана сума, предназначена изцяло за тяхното подпомагане, и не може да бъде използван за други цели, посочват от Министерството.

В прессъобщението се припомня, че съгласно предходна заповед на министър Тахов единичната сума на подпомагане беше определена на 219,51 лв./ха и изплатена през юни 2025 г.

Помощта се предоставя за цялата допустима площ на земеделското стопанство по интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост" (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане. 

За Кампания 2023 Държавният фонд "Земеделие" (ДФЗ) преведе 14 716 468,63 лева  по интервенцията "Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани" на 1568 стопани, съобщиха от Фонда през втората половина на май миналата година. Размерът на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар, беше 244,47 лева. За сравнение, през Кампания 2022 бяха изплатени 2 405 872,69 лева на 3202 стопани, при размер на единично плащане 97,97 лв./ха, посочиха тогава от ДФЗ.

(От БТА)
Мнения
Защо националната сигурност на България е спукана
Честването на Александър Невски е национално и духовно унижение за нас
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Най - четени
Мерят общественото напрежение в БългарияАлбена Георгиева е новият управител на BILLA БългарияКакво стана с Германия, след като преди 10 г. Меркел каза "Ще се справим с това"?AI вече засяга заетостта сред младите хора в САЩТова са вашите герои
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август
Свят >
Имам две места за София
Exit >
Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ