Младите земеделски стопани ще получат доплащане от близо 25 лв./ха

Източник: МЗХ

Младите земеделски стопани ще получат доплащане от 24,97 лв./ха. Това става възможно с издадена нова заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, с която максимално допустимата ставка се определя на 244,48 лв. или 125 евро/ха, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.



Ставката е актуализирана след анализ на изплатените до момента средства от Държавен фонд "Земеделие"“ по интервенцията за допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани за кампания 2024 г. По този начин ще бъде използван оптимално целевият финансов ресурс, за да се привлекат и задържат повече млади фермери в селските райони и да се насърчи обновяването на поколенията.



Бюджетът за подкрепа на младите фермери е определен по регламент с резервирана сума, предназначена изцяло за тяхното подпомагане, и не може да бъде използван за други цели, посочват от Министерството.



В прессъобщението се припомня, че съгласно предходна заповед на министър Тахов единичната сума на подпомагане беше определена на 219,51 лв./ха и изплатена през юни 2025 г.



Помощта се предоставя за цялата допустима площ на земеделското стопанство по интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост" (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане.



За Кампания 2023 Държавният фонд "Земеделие" (ДФЗ) преведе 14 716 468,63 лева по интервенцията "Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани" на 1568 стопани, съобщиха от Фонда през втората половина на май миналата година. Размерът на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар, беше 244,47 лева. За сравнение, през Кампания 2022 бяха изплатени 2 405 872,69 лева на 3202 стопани, при размер на единично плащане 97,97 лв./ха, посочиха тогава от ДФЗ.



(От БТА)

