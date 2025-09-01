Производственият сектор в еврозоната се връща към растеж за първи път от повече от 3 години

Производственият сектор в еврозоната отчита активност в зоната на растежа през август - за първи път от повече от три години. Това показва най-новото проучване на "Хамбург къмършъл банк" (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) и цитирано от Ройтерс.



Индексът на мениджърите по доставките (PMI) в производството в еврозоната е нараснал до 50,7 пункта през август спрямо 49,8 пункта през юли. Това е най-високото му ниво от над три години и преминава ключовата граница от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. Предварителната оценка за месеца беше за 50,5 пункта.



Основен фактор за подобрението е нарасналото вътрешно търсене, което компенсира по-слабите външни пазари и ефекта от американските мита. Новите поръчки бележат най-бърз растеж от близо три години и половина, а активността е най-силна от март 2022 г.



"Икономическото възстановяване в производствения сектор се разширява. Новите вътрешни поръчки предлагат надежда за устойчив ръст", коментира главният икономист на "Хамбург къмършъл банк" Сайръс де ла Рубия, цитиран от Ройтерс.



Сред страните от еврозоната най-високи стойности са отчетени в Гърция (54,5 пункта) и Испания (54,3), докато Франция и Италия също показват умерено разширение. В Германия PMI остава под 50 пункта (49,8), но това е най-високото ниво от 38 месеца насам.



Макар бизнес настроенията да остават почти непроменени от юли, производителите в еврозоната изразяват умерен оптимизъм за следващите 12 месеца. Цените на крайните продукти леко са намалели, въпреки че производствените разходи са се покачили минимално. Европейската централна банка, която цели инфлация от 2 на сто, задържа основния си лихвен процент на това ниво през юли и се очаква да направи същото и през септември, преди евентуално да поднови дискусиите за понижение на лихвите през есента.



Великобритания отчита ново влошаване в промишлеността през август, след краткотрайни сигнали за възстановяване. Причините са засилващото се търговско напрежение и опасенията от повишаване на данъците, отбелязва Ройтерс.



В Азия резултатите са смесени. Частното проучване на "Ес енд Пи Глоубъл" за Китай показа PMI от 50,5 пункта, което сигнализира за растеж, но официалният индекс отчете свиване за пети пореден месец. Япония (49,7), Южна Корея (48,3) и Тайван остават под границата от 50 пункта, като износителите са засегнати едновременно от американските мита и конкуренцията на по-евтини китайски стоки.



В същото време Индия отчита най-силен производствен растеж от над 17 години, а брутният вътрешен продукт за последното тримесечие се е увеличил със 7,8 на сто. Новото мито от 50 на сто, наложено от администрацията на президента Доналд Тръмп върху индийски износ, включително облекла и бижута, може обаче да забави подема в следващите месеци.

