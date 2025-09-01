Българина тегли кредит за ремонти, покупка на автомобил, техника и медицински интервенции

BusinessGlobal / 01 September 2025 13:56 >
Българина тегли кредит за ремонти, покупка на автомобил, техника и медицински интервенции
Ремонтните дейности, кредитите за покупка на автомобил, медицински интервенции или необходимост от техника са сред основните причини за кандидатстване за финансиране, показват данните на "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" за полугодието, информират от дружеството за потребителско кредитиране.

Компанията отчита 10 процента ръст при паричните заеми през първото полугодие. Експертите обясняват, че ръстът е движен и от съчетаването на периода на летните отпуски, екзотичните екскурзии, ранно предплащане на пътувания за Коледните празници, както и подготовката за новата учебна година.

Данните показват, че средният размер на потребителския кредит продължава да расте като към края на юли е 21 174 лв. или с 12 процента повече спрямо същия период на предходната година. От дружеството отчитат, че почти 60 процента от клиентите предпочитат втората половина от месеца като дата за погасяване на задълженията.

Продължава тенденцията за все по-високо потребителско доверие към дигиталните канали за финансиране, посочват от "УниКредит Кънсюмър Файненсинг". За първите шест месеца на годината делът на изцяло дигитално отпуснатите потребителски кредити е 32 процента, което е увеличение с 16 процента спрямо същия период на миналата година.

"Все повече клиенти избират предимствата на дигиталния процес за потребителски кредит - заради удобството на кандидатстване по всяко време и от всяко място, лесния процес с попълване на малко данни, подписването изцяло дигитално, без необходимост от посещение на филиал и бързината, с която се получава одобрената сума", коментира Екатерина Панайотова, изпълнителен директор на "УниКредит Кънсюмър Файненсинг", цитирана в съобщението.

От дружеството съветват потребителите да не се подвеждат по предложения, свързани с бърза печалба, чрез получаване на комисионна за теглене на кредит на тяхно име от една или няколко банки за кратък период.

От "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" информират още,  че за допълнително улеснение в периода до приемане на еврото публикуват на своя сайт специална секция "Важно за еврото",  в която потребителите могат да намерят информация, новости и отговори на често задавани въпроси.
