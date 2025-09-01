Албена Георгиева е новият управител на BILLA България

От 1 септември BILLA България има нов изпълнителен директор (СЕО) – Албена Георгиева. Тя се завръща у дома след повече от три години, в които заемаше позицията Главен оперативен директор (СОО) на BILLA Словакия. Албена Георгиева поема новата си позиция в България от досегашния временен управител Димитър Пешев.



Албена Георгиева е познато лице в ритейл сектора у нас. Кариерата ѝ в BILLA започва през 2009 г. като ръководител „Свеж асортимент“, а само пет години по-късно вече е търговски директор на компанията в България. В периодите 2015 - 2018 и от 2022 до август 2025, приема предизвикателството да работи и живее в Словакия като СОО на BILLA Словакия – пост, който ѝ позволява да ръководи и развива успешно асортиментни, маркетингови, оперативни, технически и логистични сектори и проекти на компанията. В периода 2019 – 2021 Георгиева е СОО в борда на BILLA България.



Георгиева започва своя професионален път още през 90-те години, когато развива собствена търговска дейност. По-късно натрупва ценен опит в областта на клиентското обслужване и програми за развитие на малкия бизнес в първата международна верига у нас - Metro Cash & Carry. Професионалният ѝ път продължава в супермаркети BILLA, където вече повече от 16 години работи и развива екипи, които надграждат нейния фокус върху иновации в асортимента и управление на процесите, устойчивото развитие и отличното обслужване на клиентите.



Новият управител на BILLA България притежава магистърска степен по специалността Международни икономически отношения в Икономически университет – Варна и притежава сертификат по категорийно управление от GS1 – глобалната организация, разработваща международни стандарти за управление на веригата за доставки и търговията на дребно. Успешно участва и въвежда стратегии и множество проекти, свързани с подобряване ефективността на асортимента и оперативния бизнес.

