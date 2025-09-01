AI вече засяга заетостта сред младите хора в САЩ

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 01 September 2025 09:03 >
AI вече засяга заетостта сред младите хора в САЩ
Източник: vecteezy
Масовото навлизане на изкуствения интелект (ИИ) вече променя пазара на труда в САЩ, като най-силно засегнати са младите работници. Това сочат заключенията от проучване на Станфордския университет, информира ДПА.

Проучването установява, че заетостта сред софтуерните разработчици на възраст между 22 и 25 години е намаляла с 20 процента от края на 2022 г. насам. За периода заетостта сред хората на същата възраст е намаляла с около 6 процента, докато в секторите с по-слаба интеграция на ИИ е отчетено увеличение от 9 процента.

Позиции свързани с обслужване на клиенти, включително кол центрове, също са сред най-засегнатите от внедряването на ИИ, отбелязват изследователите.

Броят на по-възрастните работници в сектори с широко използване на ИИ се е увеличил. Експертите предполагат, че въпреки възможността на изкуствения интелект да възпроизвежда основни умения, придобити чрез образование, той не може да замени опита, натрупан с години практика на работното място.

Проучването също така показва, че освобождаването на работници е по-изразено при длъжности, където ИИ може изцяло да автоматизира задачите, отколкото при тези, където технологията само подпомага работата на хората. Сектори като здравеопазването, където технологиите играят поддържаща роля, отбелязват растеж на заетостта във всички възрастови групи.

Анализът се базира на данни от американската консултантска фирма Ей Ди Пи (ADP), обхващащи между 3,5 и 5 милиона служители на пълен работен ден. Въпреки че резултатите показват ясно изразено въздействие на ИИ върху пазара на труда в САЩ, изследователите предупреждават, че и други фактори – включително промени в заетостта след пандемията и икономическите условия – също може да са оказали влияние.
Свързани публикации:
Фабрика за ИИ или център за данни: каква е разликата?В Дубай отваря врати „ресторант на бъдещето“, управляван от изкуствен интелект Над 88% от IT специалистите в България използват изкуствен интелект в работата сиСтрани от цял свят засилват контрола върху "ДийпСийк" заради опасения за сигурносттаД-р Пламен Русев: Не се страхувайте от AI, а го усвоявайте
изкуствен интелектИИAI
Мнения
Честването на Александър Невски е национално и духовно унижение за нас
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Има начин българските пари да работят за България
Най - четени
Пенсионните системи в ЕС заместват между 40 и 80% от доходаЕксперти искат ООН да създаде рамка за генерален изкуствен интелектВаксината срещу рак: шанс, който България не трябва да пропуска„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през августТова са вашите герои
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август
Свят >
Имам две места за София
Exit >
Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ