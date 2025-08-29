Effie Awards България приема заявки за осемнадесетото си издание

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), организатор на Effie България, представи регламента на конкурса през 2025 година, който е отворен за участие на компании рекламодатели и комуникационни агенции. В надпреварата за престижното отличие Effie могат да участват всякакъв вид маркетингови активности, създадени и реализирани в България в периода 1 януари 2024 – 31 август 2025 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.



Тазгодишното издание на Effie ще премине под знака на индивидуалното кариерно развитие. Кампанията, замислена и реализирана от агенция Noble Graphics, е насочена пряко към професионалистите в сферата, които градят бизнеси и създават ефикасни брандове. Тя представя Effie България като акселератор за кариери, който спомага личното развитие и следващи постижения.



„Международните стандарти и безкомпромисните критерии за оценка, базирани на точни данни и измерими резултати, превръщат Effie в съревнование с изключително висок залог. Наградите Effie носят позитиви и престиж за брандове, компании и агенции, но те са признание най-вече за професионалните качества на конкретни хора, допринесли за този впечатляващ резултат. Навсякъде по света тези награди отварят нови възможности, изграждат кариери и променят професионални съдби,“ коментира Чавдар Кенаров, основател на Noble Graphics и председател на Българската асоциация на комуникационните агенции



Заявка за една кампания може да бъде подадена най-много в една категория от раздел „Секторни категории“ и в една категория от раздел „Специални категории“ от регламента на конкурса.



Тази година Effie България актуализира и разширява групата категории Digital, като заявки се приемат в следните отделни категории:



o Ангажиране на аудитории (Engaged Community)



o Директно към потребителите (Direct-to-Consumer)



o Изкуствен интелект (AI)



o Инфлуенсър маркетинг



o Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)



o Социални мрежи



Дефинициите за всички конкурсни категории са публикувани на уебсайта на конкурса.



Заявки, участващи в категория „Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)“ и в категория „Устойчив успех“, се подават чрез специална бланка, разработена съгласно особеностите на съответната категория.



Конкурсът ще приема участия на комуникационни агенции и рекламодатели в три срока, със съответната такса:



● Първият срок за подаване на заявки изтича на 16 септември.



● До 25 септември ще се приемат заявки с такса във втори срок.



● Третият, краен, срок за участие е 7 октомври.



Маркетингови активности, които се състезават в повече от една категория, трябва да бъдат подадени в отделна заявка за всяка конкурсна категория, като се заплаща такса за всяка подадена заявка. Участниците в категория „Нестопански сектор“ получават 50% намаление от таксата за участие в съответния срок. Компании и комуникационни агенции, които не са участвали в конкурса или са подавали заявка преди 2019 година, получават 10% отстъпка от таксата. Агенциите членове на БАКА могат да се възползват от специални цени при участие.



Организаторите насочват вниманието към регламента, съгласно който всяка заявка трябва да е съобразена с особеностите на конкретната категория, в която се състезава. И препоръчват участниците да се запознаят с насоките за подготовка на заявки, както и със съветите на членове на журито от предишни издания на конкурса. Повече информация за регламента и таксите на конкурса, документация за участие и насоки за подаване на успешни заявки са публикувани на www.effiebulgaria.org.



Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени по време на официална гала церемония, която ще се състои в началото на месец декември.



Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, и Visa – златен спонсор.



Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

