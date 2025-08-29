Effie Awards България приема заявки за осемнадесетото си издание

Effie Awards България приема заявки за осемнадесетото си издание
Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), организатор на Effie България, представи регламента на конкурса през 2025 година, който е отворен за участие на компании рекламодатели и комуникационни агенции. В надпреварата за престижното отличие Effie могат да участват всякакъв вид маркетингови активности, създадени и реализирани в България в периода 1 януари 2024 – 31 август 2025 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

Тазгодишното издание на Effie ще премине под знака на индивидуалното кариерно развитие. Кампанията, замислена и реализирана от агенция Noble Graphics, е насочена пряко към професионалистите в сферата, които градят бизнеси и създават ефикасни брандове. Тя представя Effie България като акселератор за кариери, който спомага личното развитие и следващи постижения.

„Международните стандарти и безкомпромисните критерии за оценка, базирани на точни данни и измерими резултати, превръщат Effie в съревнование с изключително висок залог. Наградите Effie носят позитиви и престиж за брандове, компании и агенции, но те са признание най-вече за професионалните качества на конкретни хора, допринесли за този впечатляващ резултат. Навсякъде по света тези награди отварят нови възможности, изграждат кариери и променят професионални съдби,“ коментира Чавдар Кенаров, основател на Noble Graphics и председател на Българската асоциация на комуникационните агенции  

Заявка за една кампания може да бъде подадена най-много в една категория от раздел „Секторни категории“ и в една категория от раздел „Специални категории“ от регламента на конкурса.

Тази година Effie България актуализира и разширява групата категории Digital, като заявки се приемат в следните отделни категории:

o   Ангажиране на аудитории (Engaged Community)

o   Директно към потребителите (Direct-to-Consumer)

o   Изкуствен интелект (AI)

o   Инфлуенсър маркетинг

o   Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)

o   Социални мрежи

Дефинициите за всички конкурсни категории са публикувани на уебсайта на конкурса.

Заявки, участващи в категория „Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)“ и в категория „Устойчив успех“, се подават  чрез специална бланка, разработена съгласно особеностите на съответната категория.

Конкурсът ще приема участия на комуникационни агенции и рекламодатели в три срока, със съответната такса:

●      Първият срок за подаване на заявки изтича на 16 септември.

●      До 25 септември ще се приемат заявки с такса във втори срок.

●      Третият, краен, срок за участие е 7 октомври.

Маркетингови активности, които се състезават в повече от една категория, трябва да бъдат подадени в отделна заявка за всяка конкурсна категория, като се заплаща такса за всяка подадена заявка. Участниците в категория „Нестопански сектор“ получават 50% намаление от таксата за участие в съответния срок. Компании и комуникационни агенции, които не са участвали в конкурса или са подавали заявка преди 2019 година, получават 10% отстъпка от таксата.  Агенциите членове на БАКА могат да се възползват от специални цени при участие.

Организаторите насочват вниманието към регламента, съгласно който всяка заявка трябва да е съобразена с особеностите на конкретната категория, в която се състезава. И препоръчват участниците да се запознаят с насоките за подготовка на заявки, както и със съветите на членове на журито от предишни издания на конкурса. Повече информация за регламента и таксите на конкурса, документация за участие и насоки за подаване на успешни заявки са публикувани на www.effiebulgaria.org.

Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени по време на официална гала церемония, която ще се състои в началото на месец декември.      

Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, и Visa – златен спонсор.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Има начин българските пари да работят за България
DE&I е фактор за бизнес растеж, а не защото "така се налага"
Четиридневна работна седмица - приложима ли е на Балканите?Schneider Electric с нова устойчива концепция за индустриалните си табла„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август"Енвидиа" изпревари очакванията въпреки спирането на продажбите в Китай
